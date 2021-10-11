小狗打瞌睡累得快要倒下來　小雞秒做窩心行為　網民心心眼

好朋友不只限於同類喔！

外國一名網民近日在社交平台上分享了一條影片，只見影片中的小狗BB一臉困倦地打瞌睡，頭晃來晃去快要跌倒似的。沒想到站在小狗身旁的小雞，見狀下秒竟做出一窩心舉動，令大家不禁羡慕牠們的好感情！



小狗和小雞是一對感情融洽的好朋友！（tiktok＠cutepetowner）

外國網民＠cutepetowner經常在串流平台TikTok上，分享家中毛孩們的相處點滴。網民家中除了有狗狗外，更養有小雞、小鴨和家豬等動物，看上去就好像一個小型農場一樣，好不熱鬧。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

近日網民亦發佈了一條，只見影片中的小狗和小雞互相依傍，而小狗則一臉困倦地打瞌睡，頭搖來搖去，身子也站不穩，快要跌到似的。沒想到此時牠的小夥伴見狀竟做出一窩心舉動，令大家不禁羡慕牠們的好感情！

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影片至今已累積超過9百萬的觀看人次，大家紛紛被小雞對好友的窩心舉動，表示既可愛又感動，並留言道：「對於我這個40歲每天喝著齋啡工作的男人，我不得不說這是我看過最可愛的東西！」、「另一個和七大奇景一樣，令人拍案叫絕的畫面」、「還是寶寶的小動物真的很可愛，心心眼！」、「為什麼我沒有這麼一個好友」、「我的心」。

▼▼同場加映：這4隻來自台灣高雄的汪星人，媽媽李妡蕾將一段令她很是感動的影片，分享到社交平台上，並得到不少網民大讚是孝順狗。在影片中，只見4隻狗狗都擠到大門前，像是在舉行着什麼神秘儀式。當時爸爸想了解情況並開了燈，卻遭汪星人不滿回瞪，像是在表示「這裏沒你的事！」▼▼



點擊圖片放大看，為何4隻狗狗都趴在大門前不去休息呢？原來藏着一個暖心原因。

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▼▼同場加映：台灣一名網民日前在社交網站上分享了一張柴犬婆婆燦笑的照片，並附文表示終於迎來了妹妹們開學的日子！事源因為疫情和暑假的關係，妹妹們留在家中的時間大增，而作為元老的柴犬婆婆，亦不幸被孩子們打斷了自己的養老生活。經過了幾個月的日夜相對，終於迎來了新生活！▼▼



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