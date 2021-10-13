捲耳貓以為逛街開心入袋　半路見熟識風景才知被騙　臉容瞬間扭曲

每一隻毛孩心中都有一個不想去的地方！

日本一名網民近日在社交網站上分享了一張自家貓咪「おこめ」的照片，只見照片中的牠一臉驚訝，露出了不可置信的表情，似乎對自己的處境不知所措！牠原本以為只是去逛街，還超配合地走入袋中，露出一臉可愛的表情。然而，當おこめ看著車窗外一幕幕熟悉的風景後，牠才意識到自己真正要去的地方是……



美國捲耳貓「おこめ」是家中最小的成員，只有7個月大，個頭卻大得很快！（twitter＠potechi_nikki）

日本網民potechi_nikki家中飼養了3隻貓咪，而美國捲耳貓「おこめ」是最小的成員，現在只有7個月大。這位網民除了為貓咪們在社交平台上開設了專頁外，還為牠們經營了Youtube頻道，希望能把所有一起相處的時光都紀錄下來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

近日，這位網民在專頁上發佈了一張照片，而おこめ的驚訝模樣竟意外引起了網民們的討論。事源おこめ以為奴才帶牠去街街，於是超配合地入袋，更露出了一臉可愛的表情。然而，快樂撐不過15分鐘就結束了！皆因牠從熟悉的街境中發現，真正的目的地是那個令牠有無數恐怖回憶的地方……

▾▾點擊圖片放大看：到底おこめ真正的目的地是哪裏吧！▾▾

+ 17

更有趣的是網民之後又分享了おこめ到達診所後的模樣，牠竟然一邊呼嚕，一邊和醫生撒嬌，奴才表示牠呼嚕的聲音快吵得連聽診器的聲音也聽不到！一眾網民看到おこめ的搞笑模樣後，紛紛笑翻並留言道「這有如連續劇般有著起承轉合的3幅圖」、「おこめ：你是騙我的吧……」、「牠的樣子真的很棒」、「加油呀おこめ，我會為你打氣的！」、「貓：欸…欸……認真，認真？」。

▼▼同場加映：日本貓奴徳澤泰明先生，近日分享了他帶貓咪去看獸醫的經歷。他的貓咪跟普遍的貓咪一樣，同樣都不喜歡外出，所以當他將外出籠拿出來時，貓咪便鑽到紙箱裏不肯出來。不過，貓奴很快便想到方法，成功將貓咪帶去看獸醫。▼▼



點擊圖片放大看，究竟貓奴如何成功將躲到紙箱裏的貓咪帶去看獸醫呢？

+ 21

點擊連結看全文：病貓怕看獸醫秒躲進紙箱 爸出「終極絕招」輕鬆帶到醫院

▼▼同場加映：台灣有網民在社交平台表示有一隻挪威森林貓「慕夏」突然在半夜闖入她家，並大搖大擺地在她家中的貓砂盆解放及吃了三個罐頭，之後更在屋內四圍巡視、向她討抱兼霸睡床。網民整晚不停服侍巨貓，同時持續在群組更新過十小時的勞役過程，她的厭世愛睏樣更令網民笑瘋！▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，網民如何被慕夏勞役十小時？▾▾▾

+ 40

點擊連結看全文：挪威森林貓半夜擅闖民居討抱兼霸床 厭世網民披露十小時勞役過程