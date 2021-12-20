橘貓瘋狂喵喵叫是寂寞的表現？貓叫背後有五大原因　貓主趕快記下

橘貓一直是胖子界的佼佼者，俗話說的好，十橘九胖，胖胖的身材也是在貓界中站穩了腳跟，所以養橘貓的家長們也是大有人在。那貓咪為什麼老是會喵喵叫個不停呢？是身體出現問題了，還是環境導致？



首先，橘貓到了新環境中，會感到害怕，緊張，所以牠才會一直喵喵叫。讓橘貓先慢慢熟悉一下環境，一般3-7天就會好的。另外，不要總是和橘貓直著對視，這樣會讓橘貓加重警惕感，要裝作沒看見牠似的，讓牠自己去熟悉環境。等環境熟悉後，慢慢地和橘貓培養感情，比如餵食，照料，玩耍等都可以增進感情。那除了新來的小貓不適應，還有什麼其他原因呢？

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1. 橘貓晚上叫得大聲，要看看牠的食盤和水盤裏是否已經空了，如果已經空了，那牠多半是餓了或者渴了，給牠添加上食物和水，把牠餵飽，你就可以安靜地睡覺了。

2.如果天氣過涼，你要看看是不是貓窩不夠暖和，建議給橘貓鋪的厚一點，橘貓暖和了自然也就不會叫喚了。

3.當夜深人靜的時候，如果家裏只有一隻橘貓在活動，牠也會覺得寂寞，然後也會通過叫聲來呼喚其他喵星人。你可以給牠一個毛線球或者假老鼠玩具什麼的，牠有得玩了，就不會折磨你了。

4.或者當附近有其牠喵星人，這個時候你會聽到家中的橘貓和外面的貓咪輪流叫，那是牠們在聊天，你只要把外面的貓咪趕跑，斷了自家橘貓的念想，牠叫幾聲沒有回應，也就安靜了。

5.如果橘貓生病或者受傷，一般情況下也是不愛叫的，頂多只是睡覺，只有疼得實在受不了了，牠才會大叫。這個時候家長一定要盡快送往醫院，因為病痛嚎叫的，多半也是比較嚴重了。

貓咪是個忍耐性很強的物種，如果貓咪出現了老是叫喚的情況，一定要多加查看下，看看是哪方面的問題導致，除非家裏的橘貓是個話癆，就是喜歡叫，那這個沒有辦法的，只能慢慢教育改善橘貓話癆的毛病。

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