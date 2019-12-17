【貓奴必學】貓咪10種叫聲揭秘　讀懂主子的命令是什麼（下）

在上一篇文章中，我們講到了貓咪十大叫聲各代表著什麼含義。現在，就讓我們來了解最後三種『喵～』聲，到底是貓咪想說些什麼吧！ 文：墨汁／滔客

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貓咪做夢時也會發出嗯嗯～唔唔～這樣的聲音，嘴巴也會微微的動著，甚至身體和手腳都會抖一下。（Paul Hanaoka/Unsplash）

貓咪「十大叫聲」解析

跟貓咪相處久了，你大概可以聽到這十種非常不同的叫聲：

1. 喵～凹 （中長聲） 2. 喵、秒 （短聲） 3. 喵 （嘴形、無聲） 4. 呼、切 （嘆氣） 5. 嘶～ （張嘴露牙） 6. 喵嗚嗚 （長聲） 7. 凹！！ （尖銳大叫） 8. 哼！ （鼻子吐氣聲） 9. 唔～ （短聲） 10. 吱吱吱吱、咔咔咔咔、咩咩咩咩 （短暫急促）

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（八） 哼！ 哈！的短聲：用鼻子吐氣發出低沉短促的聲音

這種叫聲比較像是狗狗的叫聲，當有陌生人或是其他貓咪闖入自己的地盤的時候，貓咪就會發出這樣的聲音，意思是：『來者何人，報上名來！』或是『嘿！這裡是我的地盤』這樣的疑問、警告意味，試著搞清楚對方的目的，也警告對方自己已經注意到外來者的行踪了。

小提醒：貓咪害怕大聲響，如打噴嚏、咳嗽、打雷、太大聲的門鈴等...

通常家貓在地球人家裡住久了，都會認定家裡是安全的地方。如果突然間人類發出巨大聲響，例如『哈——啾～』等大聲打噴嚏的聲音，牠很有可能會對著你大叫，對你說：『怎麼了！？有危險嗎？』或是『你幹嘛大叫？』。這時主人可以在事後安撫貓咪，輕聲對牠解釋或是溫柔的摸牠，讓牠躲起來一陣子也可以讓貓咪緊張的情緒得到平復。貓咪的耳朵是非常靈敏的，所以，家有貓咪的地球人，最好還是把電話或是門鈴等可控制的聲音盡量調小聲點吧！

主人可以在事後安撫貓咪，輕聲對牠解釋或是溫柔的摸牠。（Paul Hanaoka/Unsplash）

（九）唔～、嗯嗯～的短聲：像從肚子發出的聲音

這種聲音是貓咪好奇時，或是發現新獵物的時候，會發出的聲音，代表著貓咪終於找到了想要的的東西，非常興奮開心的說：『哈哈！找到你了！』或是『發現你了吧！』。如果地球人跟貓咪玩躲貓貓遊戲，或是貓咪自己在家裡面四處探險、找樂子的時候，都有可能在發現目標時，聽到貓咪發出這樣可愛的聲音，下一秒，很可能就是飛撲獵物啦！

小提醒：貓咪說夢話的時候，也會發出『唔～』、『嗯～』這樣的聲音哦！

貓咪雖然一天可以看似睡覺超過14～20小時，但其實真正進入深層睡眠的時候只有大約三小時，其餘時間，貓咪的大腦是清醒的。這時候，貓咪就會做夢，也會發出嗯嗯～唔唔～這樣的聲音，嘴巴也會微微的動著，甚至身體和手腳都會抖一下，非常可愛，很有可能是夢到自己去抓蝴蝶、跟隔壁大毛打架，或是正在吃大餐呢！

這種聲音是貓咪好奇時，或是發現新獵物的時候，會發出的聲音，代表著貓咪終於找到了想要的的東西。（Chaiyaporn Atakampeewong/Unsplash）

（十）吱吱吱吱、咔咔咔咔、咩咩咩咩的短聲：像是磨牙，下巴微微開合的叫聲

通常家裡有窗戶的主人，才比較有機會聽到貓咪這樣的叫聲，因為貓咪通常會對於抓不到的獵物、不可能的任務，發出這樣『內心糾葛、想要卻要不到』的叫聲，頭也會抬起看著一個獵物和目標，這樣的叫聲像是在說：『啊～抓不到』、『你！你！你 ！！！』。有人認為，這時貓咪腦海裡會出現自己正在抓蝴蝶、小鳥、或是壁畫等美好刺激的畫面，所以牙齒才會不斷輕微互相摩擦，發出『咔咔咔咔』的聲音。

不過，當主人收起貓咪的逗貓棒，而牠還想再玩的時候 ，貓咪也可能會發出這種『我還要！！』、『再讓我玩一下嘛～』的聲音，這時，主人你就再多陪貓咪玩一下吧！每天都有充足運動的貓咪，才會過得健康快樂，遠離疾病喔！

貓咪通常會對於抓不到的獵物、不可能的任務，發出這樣『內心糾葛、想要卻要不到』的叫聲，頭也會抬起看著一個獵物和目標。（Jez Timms/Unsplash）

小提醒：貓咪也愛講電話？

有些貓咪常常在主人講電話的時候，一直不斷的大聲『喵～喵～喵』，讓主人感到很吵。其實，貓咪因為不知『電話』為何物，所以會以為主人在跟牠說話，也就會用喵聲來回答地球人：『蛤？你叫我嗎？怎麼了？』。當主人不予理會，或是繼續跟電話另一端的朋友大聲笑鬧時，貓咪就更加困惑，所以可能會有加強版的『到底怎麼啦！？』這樣更大聲的喵聲。這時候主人可以稍微暫停一下，摸摸貓咪，讓牠知道你聽到了也有所回應，貓咪可能就會比較心安了，千萬不要大聲責罵什麼都不懂的貓咪，畢竟，你也搞不懂牠在說什麼啊！

小提醒：喵星人最喜歡「高亢」的溫柔聲調

喵星人的耳朵非常靈敏，所以牠們喜歡溫柔的聲音，也較喜歡稍微高一點的音調。有研究整理出喵星人比較喜歡的聲音有：溫柔女性的聲音、小提琴、鋼琴聲、沙啞性感的聲音。而喵星人最討厭聲音的排行榜，可能就是吸塵器、打噴嚏、打雷、重低音音響......等吵雜的聲音了。所以，地球人為了喵心人的身心靈健康，最好盡量降低這些會讓喵星人緊張聲音的音量喔！

喵星人的耳朵非常靈敏，所以牠們喜歡溫柔的聲音，也較喜歡稍微高一點的音調。（Luiza Sayfullina/Unsplash）

當貓咪說：『喵！歡迎回家！』？

貓咪的成長過程中，會常常跟母貓『喵喵喵』的告知自己的位置，所以當貓咪看到你要出門或是回家的時候，一見到主人的臉，就會抬頭對著你說話。其實這是貓咪把地球人當作媽媽，告訴你：『我在這裡喔！』、『媽媽我肚子有點餓～』的意思，不是人類以為的『歡迎回家～』或是『不要走！留下來陪我！』之類的話。

主人要出門前、或是回家時，碰到貓咪這樣對著你『喵～』的時候，只要輕聲回應跟牠們掰掰，或是摸摸牠們說再見就可以啦！不用太有罪惡感或是放心不下。事實上，你前腳一出門，貓咪立刻開始呼呼大睡或是玩自己的東西，把主人的臉忘得一乾二淨了呢！

當貓咪看到你要出門或是回家的時候，一見到主人的臉，就會抬頭對著你說話。其實這是貓咪把地球人當作媽媽，告訴你：『我在這裡喔！』、『媽媽我肚子有點餓～』的意思（Tucker Good/Unsplash）

以上就是十種喵星人最常發出的聲音，其實了解喵星人真的不難，看著牠們那圓鼓鼓水汪汪的眼睛，其實就已經在訴說他們對主人們的依賴了。沒養過貓咪的人常常覺得貓咪不像狗狗一樣會與主人互動和互相理解、黏著主人，但是一旦養過貓咪的人都知道，喵星人的愛只是用不同方式表達而已，那種與貓咪之間的心靈默契和溫暖，只有主人能夠明瞭。所以，趕快跟你的貓咪說說話，告訴牠你有多愛他/她吧！牠懂的。

【本文獲「滔客」授權轉載。】