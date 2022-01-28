柴犬初遇下雪以為在陪玩捉迷藏　疑惑又興奮舉動逗得網民笑出來

日本最近開始下起初雪，有網友1月8日就在Twitter上發布一段影片，只見白雪紛飛的畫面中，一隻柴犬對於眼前的積雪相當好奇，先是把鼻子埋進去聞，接著將前腳採進雪裡。雪的觸感似乎令牠感到十分神奇，只見柴柴興奮地在雪地上蹦蹦跳跳，不時將兩隻前腳用力「插進」雪堆裡，活潑的模樣十分淘氣。



這隻柴柴的名字是凜（りん），影片中是牠第一次體驗到下雪，雪「沙沙」的特殊觸感令凜興奮不已，就跟人類第一次看到雪，總是忍不住想跟白色大地來場親密接觸！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

1歲萌柴凜（りん）第一次遇到下雪時，牠做了些什麼行為令網民都想抱緊處理

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這部萌萌的柴犬影片也吸引了58.2萬次觀看，網友們紛紛在底下回應「小狗這樣的反應超可愛」、「跟我家那隻好像」，看來柴柴的魅力不管在何時何地，都令人難以抵擋。

去年1月出生的凜（りん），是即將滿一歲的小毛孩，飼主在Twitter上經常分享牠生活中可愛的模樣，不論是開飛機的耳朵、捲尾巴的屁屁，還是折手手的樣子，都讓人忍不住想抱緊處理。

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