貓咪半夜不睡覺總是叫個不停？　理解背後4個原因　一覺睡到天亮

貓咪晚上不睡覺？半夜一直喵喵叫？天都沒亮就被貓主子重壓胸口、變成彈跳床？



這次就來告訴你背後的原因，和傳授你可以睡飽飽的妙方！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片了解貓咪晚上不肯去睡的原因與解決方法：

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原因一：貓咪的生理時鐘

貓咪屬於晨昏性動物，而非夜行性，黃昏和半夜時段是最有活力的。雖然家貓不用狩獵就有食物吃，但仍保留了原始的天性，喜歡在黃昏和半夜狩獵和飲食。

‧ 解決方法：無視牠、假裝睡覺

第一步總是最困難的，你必須試著改變貓咪的作息，而不是自己的。方法是當「貓鬧鐘」響的時侯，要無視牠、繼續閉上眼睛並維持身體不動，簡單來說就是裝死啦！讓貓咪知道「貓鬧鐘」是不奏效的。

如果你為了安撫貓咪而為牠準備吃的，那麼牠會以為每次這樣做都能獲得獎勵，即使你馬上責罵，對貓咪來說也是一種關注，只是進一步鼓勵牠的行為。

原因二：想你陪牠玩

對多數人而言，一天的結束是我們放鬆休息的時侯，吃個晚飯、滑個手機、安撫一下貓咪後可能就要睡了。但是貓咪可能已經睡了大半天，終於盼到主人回來，卻沒有等到你花精力陪牠玩。因此，才會在凌晨時分「提醒」你。

‧ 解決方法 1：睡前的狩獵遊戲

貓咪擁有對狩獵的慾望，會在狩獵過程中消耗體力和獲得滿足感。你可以於睡前利用約 15-30 分鐘與貓咪互動玩耍，記得要讓貓咪有機會追捕和飛撲，所以推薦像逗貓棒的小玩具。

可依照貓咪的年齡和健康狀況調整遊玩方式和時間。在遊戲的最後，請把步調放慢，並讓貓咪感到有狩獵的滿足感。

‧ 解決方法 2：晚上限定玩具

如果你發現貓咪還渴望有更多的互動，你可以拿出一些貓咪可以獨自遊玩的玩具，但要記住需要是「晚上才會拿出來的玩具」，因為長期擺放的玩具很有可能已經被玩膩囉！

‧ 解決方法 3：打造垂直空間

除了能獨自遊玩的玩具外，為了讓不睡覺的貓咪有事情做，也可以為貓咪打造垂直的空間。垂直空間可以製造貓咪可以攀爬的機會，貓跳台、吊床等就是一些很有效的設施。視乎屋內環境，可以特別把設施架設在窗台附近、打開窗簾，讓貓咪可以觀賞窗外的動態和休憩。

原因三：肚子餓了

貓咪凌晨吵你可能是因為餓了，來跟主子要東西吃，很有可能是奴才太早餵食晚餐了，此時萬萬不能乖乖的交出食物來安撫貓咪！這是治標不治本！

‧ 解決方法：延遲用餐時間

奴才可以在每天晚上稍微晚一點餵食，讓貓咪不要那麼快肚子餓，但也不要忘記定時、定量、定點餵食，讓貓咪習慣只有在特定時間才有食物吃。

貓咪擁有天生作為「獵人」的活動週期：狩獵、進食、睡覺。當你沒有在晚上滿足牠的活動週期，貓咪就無法順理成章的睡覺，並在凌晨打擾你。因此，每晚花一點時間去滿足你的貓咪，或許就能換來每天睡飽飽喔！

原因四：焦慮

最後，多數貓咪和部分中小型犬都屬於本身容易緊張的毛孩，可能因為緊張或焦慮導致生理時鐘大亂，睡不著的貓咪便會喵喵叫。另外，搬家、外宿、家中有新成員、噪音等也是構成毛孩焦慮睡不著的原因。

‧ 解決方法： 補充天然的胺基酸

針對本身容易緊張的貓咪，除了可以看醫生和嘗試排除壓力源外，也可以補充適量的天然胺基酸作為日常保養，幫助調節自律神經、舒緩焦慮及穩定情緒，讓貓咪睡得安穩。

即使貓咪平時心情穩定，但遇緊張時刻還是難免焦慮不安，除了應避免搬家、外宿、添加新成員等突發壓力源外，睡前為處於突發焦慮的貓咪補充天然胺基酸，能有效的安撫貓咪情緒。

如此一來，貓咪每天能夠從固定的日常活動中得到滿足感，焦慮貓咪也能睡得安穩，自然就不會當吃力不討好的「貓鬧鐘」啦！

【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】