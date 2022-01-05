貓妹妹總愛欺負貓哥哥？　兩個原因注定貓咪哥哥都會是妹控

前陣子奶貓潮，汪喵大家庭多了幾隻幼貓，夥伴們不約而同發現「貓妹妹都很愛欺負哥哥耶」！



你家也有鴨霸貓小妹、好脾氣貓哥哥嗎？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，似乎個個貓哥哥都是妹控呢！

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大貓真的怕小貓嗎 ?

‧ 小貓活力充沛，許多看似挑釁的舉動其實是在「邀請你一起玩」，希望身邊的夥伴可以陪自己消耗體力、打發時間。

‧ 從生物學的角度來看，育養小貓的天性讓母貓比公貓來得獨立且有戒心，所以通常母貓會比較兇。

綜合上述兩點，妹妹就是吃定哥哥啦！⠀

貓貓打架該介入嗎 ?

沒有濺血可以不用介入！

打鬧摔角是貓咪間的正常社交行為，只要不會造成某一方的焦慮躲藏、絕食、受傷，毛拔麻都可以旁觀就好，讓牠們自己找到玩鬧的平衡。

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新貓報到守則

有心力多照顧一個孩子是很棒的事，但還是得顧及舊貓的生活環境與心理狀況唷！

以下幾個重點須知，分享給想帶新貓回家的毛拔麻：

1. 健康檢查

多貓家庭最怕潛疾爆發交互傳染，建議替新舊貓做健康檢查、疫苗接種與體內外驅蟲。

2. 準備隔離空間

生理方面可以觀察是否潛在疾病，心理方面則是給新貓安全感、降低舊貓的壓力。

3. 不影響舊貓生活

貓咪是地域型動物，建議毛拔麻回家都要優先安撫舊貓、先給予舊貓食物，協助建立家中地位關係。

4. 加倍的愛

我們多了個孩子，但對毛孩來說依然只有一個毛拔麻，所以我們要花更多心思陪伴照顧他們了。

最後，毛編溫馨提醒～

只要決定帶寶貝回家，就要愛他一輩子，不能棄養喔！

毛編家的三花妹妹剛來第一週，已經霸佔哥哥專屬的賞鳥台！

本來毛編擔心平常不親貓的哥哥會偷偷欺負妹妹，沒想到妹妹更壞，會邊叫邊打哥哥，讓毛編以為是哥哥打牠。

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【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】