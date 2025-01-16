狗狗騎乘行為令人尷尬　主人3種錯誤反應可能會助長令牠變本加厲

狗狗抱着我們的腿，做出一些不雅動作，代表什麼意思呢？有人說牠是不是把我腿當成是另外一隻母狗了，不一定，其實甚至有一些母狗也會抱着大腿做出那個我們人類認為的不雅動作。



做這個動作呢，牠不代表一定就是發生性行為，而牠更多的時候相對於人來說，牠可能是一種宣示地位的意思，就是說「我可以對你做件事、我可以對你的身體做這件事、「我是老大、我想怎麼樣就可以怎麼樣」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗騎乘行為令人尷尬（nativepet）

所以，如果你的狗狗對你這麼做的時候，我們不要給出錯誤的反應，根據我平時的觀察中，最常見的錯誤應對方式主要有三種。

狗狗腿着你的大腿做出不雅行為時，主人作出這３個反應，可能會被誤會是在鼓勵牠！

+ 7

第一種錯誤的反應是——笑牠：「牠這樣你看牠多有趣，哈哈哈哈」——如果你這樣做，實際上是一種鼓勵，狗一種能感知人類情緒的動物，如果你笑，那麼你越笑就是越鼓勵，那麼牠就越會做這件事情。

第二種錯誤的反應是任由牠，不干預。其實你也不應該任由牠隨便抱着你大腿在那裏亂動，這樣的一個方式就是任由牠自己做什麼事情我都不干預，這樣牠接下來也是會不斷的探索並挑戰你的底線。

第三種的錯誤反應就是縮腿。這是最常見的一種錯誤應對方式，當然這也是很多人的本能反應，那我們為什麼也不應該縮起來腿來逃避牠呢？因為狗是有一種愛追逐的特性，我們退了，牠會追逐我們，縮腿了，牠還是會再去抱。

所以正確應對狗狗抱腿的方式是什麼呢？我認為是趕走你的狗狗，不讓牠做這個行為，因為這樣的行為是不禮貌的（起碼，在人類視角看來是這樣的），但是趕走狗狗，不等於要用很暴力的方式，比如用棍子打牠這樣的方式是不提倡的。

我們正確的做法是應該把牠推開，或者拉開，禁止牠做這件事情，就可以了。

延伸閱讀：貓狗都是讀心術高手 能跨物種理解人類情緒 感知能力不遜於小孩

+ 13

延伸閱讀：貓狗不合存衝突 送你毛孩同住相處守則 「三不三要」終止大戰

+ 32

【本文獲「巨小萌」授權轉載，微信公眾號：jumenglive】