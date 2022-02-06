狗狗有分離焦慮感孤獨隨時倒轉屋企　不冷落你的汪星人可這樣做

狗狗們值得更好的待遇——狗狗也會分離焦慮

大多的狗無法成功應付牠們壓抑的孤獨感，因而採取各種不同的方法，從吠叫到啃咬家具，屋內的不當穢污，還有許多其他的孤獨症狀。我們將這些焦慮煩亂的跡象標籤為「分離焦慮症」，並以藥物或行為干預進行治療。

文：寵物滔客小編 ／ 書摘：《狗狗的愛：讓動物科學家告訴你，你的狗有多愛你》



正如同狗狗所了解，甚至期望人類的支配地位，牠們也渴望社會接觸。實質上在牠們的基因裏，牠們需要與其他的生物建立關係；牠們需要玩友善的遊戲；牠們需要接近關愛牠們的人類。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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狗對於與所愛的人類之間的親密程度，會因個體而不同。例如我的賽弗絲渴望觸摸，但只有觸摸—當我在辦公桌、床上或者在沙發上時，賽弗絲依偎在我身邊，觸摸我的腳。她真的很討厭被高高舉起與擁抱，並且對於當她在地上時給她來個全身大熊抱這件事，表現出模稜兩可的態度，這似乎取決於她當時的心情。有些狗喜歡被從地上抱起並且被緊抱在心愛的人類懷裏；其他狗則不會尋求持續不斷的接觸，而且在悠然自處時最為開心。

關於狗到底喜歡被如何觸摸在坊間有一些爭論。加拿大作家史丹利．科倫（Stanley Coren）指出，狗其實不喜歡被擁抱。他在一篇部落格文章中，描述一項他對人們在網路上發布被人類擁抱的狗照片所進行的分析。根據科倫的說法，在他所發現的二百五十張照片中，有二百零四張照片中的狗看來壓力很大。他建議讀者們「把你的擁抱留給兩隻腳的家庭成員與戀人就好。」

我覺得科倫有些誇大其辭，儘管他指出了一個很好的觀點：人們應該注意狗對肢體接觸的反應，而非簡單地假設牠們也會喜歡那些讓我們感覺良好的事物。在考慮多少肢體接觸即已足夠（或太多）時，關鍵在於注意你的狗如何回應。古老格言「青菜蘿蔔，各有所好」為了解狗與人類提供了很好的想法。

可以肯定的是：儘管每隻狗都是一個個體，有自己的個性，我們必須學會了解與尊重，而所有狗都渴望有溫暖而關愛的關係。我們理當滿足牠們這合理的要求。

我們經常在這方面讓狗失望了。你可以對於具高度社交性的生物所做最殘酷的事，就是整天將牠關起來，讓牠無法與任何人互動。然而這已然成為第一世界國家的犬隻規範。我們愛我們的狗，因為牠們的溫暖天性，但我們在早上七點三十分向牠們道別，如果牠們夠幸運，我們會在十到十一個小時後再與牠們相會。

有時人們會在下班後衝回家裏，讓他們的狗迅速解決上洗手間的問題，然後再把牠鎖起來，這樣他們就能與人類朋友共享美好的社交時光。對一隻狗來說，這是什麼樣的生活？獨處十個小時，僅十分鐘的社交互動，然後再獨處四到五個小時後人類就會帶著累癱的身體回家並迅速入睡。

在瑞典，法律要求狗至少每四到五小時要進行一次常態性的社交活動。我認為這是個極好的原則。如果你白天無法為了你的狗回家，那麼你應該為你的狗尋找其他社交的接觸方式，或者你不應該養狗。

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當然除了牠們的主人，狗還能從其他的家庭成員那裏獲得社會效益。

一隻妥善飼養的小狗會歡迎與自己相同物種生物的陪伴，甚至會與貓和其他動物在一起而獲得滿足感，特別是如果所討論的狗在生命早期的關鍵時期即與這些生物接觸，在那段時期可以學會哪些野獸可以為友。



的確，各式各樣的生物都可以成為狗的社會夥伴，並減輕狗的孤獨感。



除了帶另一隻寵物回家之外，當然還有許多方法可以解決狗的孤獨感。至少在一天中部分的時間內選擇與你的狗一起待在家，這就是我所要做的，但我知道我很幸運在職業生涯中擁有如此彈性的時間。

另一方面，帶你的狗去上班正成為當今愈來愈多人的選擇；對狗友善的辦公室在美國是一種受歡迎的趨勢。由於大多數狗很快就能結交朋友，因此你也可以僱用專人——或者說服行程表沒有那麼瘋狂的朋友——每天短暫地出現與你的狗聊聊天。也許他們可以一起喝咖啡或共進午餐。正當營運的小狗狗日托中心是另一種極佳選擇，許多有責任感的狗主人都會使用這機制。

無論如何，狗敞開而充滿愛心的個性與對得到關注的需要，就與任何生理需求一樣重要。大多數人不會認為不餵狗或不讓牠們大小便是可以逍遙法外的，但讓狗長時間獨處可能是我們對牠們最殘酷的例行日常。這有其真實後果，對我們與牠們都是。

大多的狗無法成功應付牠們壓抑的孤獨感，因而採取各種不同的方法，從吠叫到啃咬家具，屋內的不當穢污，還有許多其他的孤獨症狀。我們將這些焦慮煩亂的跡象標籤為「分離焦慮症」，並以藥物或行為干預進行治療。它們已經成為獸醫與動物行為專家的報告中，最為常見的行為問題，每五隻狗中就有一隻受到影響。

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當我在拿騷時，我拜訪了巴哈馬學院的社會科學家威廉．菲爾汀（William Fielding）。菲爾汀針對在拿騷街頭漫遊的狗，分別對巴哈馬當地人及搭乘遊輪參觀這美麗群島的遊客們，進行完全相同的問卷調查。

這些觀光客中大多數來自美國。問卷調查詢問一個人在白天出門上班時，對他們的狗做過最友善與最殘酷的事情。美國人回答說，當人類不在時，狗必須安全地待在家裏。另一方面，當地的巴哈馬人則較可能回應表示，如果沒有人陪伴牠，狗應該允許離開屋子出去透氣。

我認為這問題沒有單一的正確答案。來自美國的受訪者當然有他們正確的理由——讓你的狗在無人看顧的情況下徘徊街頭會招致災難。一條狗可能會被車輛輾過、被攻擊（我看過三個小學生在我們出聲喝阻前，他們正打算踢一條在街上的狗）、自另一隻狗身上感染疾病，或成為許多其他不幸事件的受害者。

但巴哈馬人的觀點也很好，因為狗是社會性生物，所以將牠們獨自關在房子裏一整天無疑地很殘酷。狗應該有更好的機會來實現牠的社會性天命，而我們絕對有足夠的能力來滿足這需求。

「若這趟旅程就如改變我那樣改變了你，你會比以往更加理解、更加欣賞狗狗們的愛。」



為什麼你的狗狗老是盯著你看？

為什麼你一起身，狗狗就知道你要幹嘛？

為什麼你的狗狗聽得懂你說的話？

為什麼你的狗狗如此愛著你？



《狗狗的愛：讓動物科學家告訴你，你的狗有多愛你》

《作者：克萊夫 D. L. 韋恩（Clive D. L. Wynne）》

《譯者：陳姿君》

（資料由四塊玉文創提供）



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