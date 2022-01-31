貓狗可以喝牛奶嗎？　認識乳糖不耐症　一文看清毛孩吃乳製品禁忌

不少卡通、動畫中，都可以看到幼犬貓喝牛奶的情節，但是其實直接給毛孩喝牛奶可能會造成腸胃不適… 貓狗喝牛奶 可以嗎？有哪些乳製品是毛孩可以吃的呢？接下來告訴毛拔麻犬貓乳製品飲食指南！



本篇內容可以了解到： 貓狗喝牛奶 可以嗎？認識乳糖不耐症、貓狗可以吃乳酪嗎？貓狗可以吃芝士嗎？貓狗可以吃牛油、雪糕嗎？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

毛孩常見飲食迷思｜貓狗到底能不能喝牛奶？

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給貓狗喝牛奶，小心乳糖不耐症！

一般牛奶含有5 %的乳糖，比狗（貓）奶的乳糖含量高出50 %以上。隨著犬貓斷奶、開始吃固體食物，貓狗腸道中消化乳糖的酵素（乳糖酶）減少，如果攝取含過多乳糖的食物，會造成乳糖無法好好消化、吸收。

沒有被消化的乳糖進到大腸，會被腸道菌利用、發酵，引起脹氣、拉肚子等腸胃不舒服的症狀，這個現象就稱為『乳糖不耐症』。

貓狗乳糖不耐常見症狀有哪些？

貓狗喝牛奶 可能會出現的症狀

．腹痛、腹瀉

．脹氣

．嘔吐

．虛弱



一般來說，貓咪比狗狗更容易乳糖不耐，然而不是所有貓狗喝了牛奶都會出現乳糖不耐的症狀，但是為了避免腸道不適，建議不要給貓狗喝牛奶，或淺嘗即可，食用後若出現症狀可能就代表毛孩乳糖不耐喔！

未離乳幼犬貓建議餵食專用配方奶！

母狗（貓）奶的乳糖比例約為 3%；牛奶的乳糖比例約為 5%，高出狗（貓）奶 50%。由於幼犬貓的乳糖酶無法消化牛奶的高乳糖，若餵食牛奶可能會造成幼犬貓拉肚子、虛弱等，嚴重的話會有生命危險。

緊急狀況下，相較於牛奶，羊奶是較好的選擇。

羊奶含有軟化的蛋白質凝乳顆粒、較小的脂肪球，容易消化、吸收，不會造成過多食物殘渣進入大腸發酵，引發腸胃不適。然而羊奶的乳糖還是偏高，所以哺乳時，建議選擇貓狗專用配方奶，低乳糖及營養配方的調整，更符合犬貓營養需求。

貓狗乳製品飲食指南

雖然不建議給貓狗喝牛奶、羊奶，但有些乳製品經過處理後，乳糖相對較低，比較不會造成毛孩腸道不舒服，以下列出毛孩的乳製品飲食指南及挑選原則：

乳酪｜幫助補充益菌

乳酪中的乳糖經過乳酸菌發酵後產生乳酸，相較牛奶的乳糖含量更低，較不易造成乳糖不耐。乳酪能幫助貓狗補充鈣質及乳酸菌等益生菌，是很好的營養補充來源喔！

挑選貓狗吃的乳酪時，要詳細閱讀成分表，盡量選擇無調味、低脂的原味乳酪。過多的脂肪或調味反而會影響毛孩健康。

貓狗可以吃乳酪嗎？

【乳酪挑選原則】

．無糖、無調味

．低脂、脫脂

．無人工調味劑，例如：木醣醇（Xylito）會對貓狗造成毒性



芝士｜幫助補充鈣質、蛋白質

相較於牛奶，芝士的乳糖含量較低，且含有豐富的蛋白質、脂肪及維生素等，也是很好的營養補充來源，毛孩通常也都很喜歡芝士的味道。然而芝士的種類很多，並不是所有芝士都適合毛孩！

【適合犬貓的芝士清單】

低脂、低鈉及低乳糖的芝士較不會對貓狗造成健康負擔，由於芝士的熱量、脂肪相對較高，因此要注意餵食量，不要超過一天所需熱量的10% ，以下為四種是較適合貓狗的芝士種類：

．車打芝士（Cheddar cheese）

．水牛芝士（Mozzarella）

．茅屋芝士（Cottage cheese）

．瑞士芝士（Swiss cheese）



【不適合犬貓的芝士清單】

藍芝士有較多的真菌孢子及毒素（roquefortine），對毛孩有潛在毒性，可能會造成腸胃不適、食慾不振及心跳加速等症狀。加料或調味的芝士也應避免，常見如大蒜、洋蔥及葡萄乾等，是會對造成貓狗毒性的食材。布里、菲達芝士則是脂肪含量高，大量食用可能會引發胰臟炎。

．藍芝士（Blue cheese）

．布里芝士（Brie cheese）

．菲達芝士（Feta）

．含有大蒜、洋蔥或葡萄乾等調味芝士



牛油、雪糕｜不建議給貓狗吃！

雖然貓狗吃進少量的牛油及雪糕不會造成立即危險，但是這兩種乳製品的熱量及脂肪含量高，可能造成肥胖或胰臟炎風險。同時也要避免貓狗吃到會造成毒性的雪糕口味，例如：朱古力、夏威夷豆、葡萄或木醣醇（標榜無糖的常會添加）。

給毛孩吃乳製品前，一定詳細成分列表，先排除會對貓狗造成毒性的成分，並少量嘗試給予。若出現乳製品過敏、乳糖不耐等症狀，代表毛孩並不適合吃唷！同時也要注意乳製品不是主食，餵食的量不要超過一天所需的10 %，才是較好餵食方式。

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