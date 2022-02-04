貓狗不合存衝突　送你毛孩同住相處守則　「三不三要」終止大戰

在大家想法中貓狗是天敵，許多卡通、電影也總是強化貓狗是世仇的印象。貓狗可以和平相處嗎？什麼方法可以避免衝突，共處在同一屋簷下？是不少同時飼養貓狗的毛拔麻頭痛的問題…



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▼▼▼即睇貓狗同住的相處守則▼▼▼

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貓狗可以和平相處嗎？答案是可以的！

牠們彼此雖然不是天敵，但卻常在家中真實上演貓狗⼤戰的戲碼，原因和環境及飼主應對方式有絕對的關係。

在戶外，如果貓狗沒有自然發展成好朋友，衝突一觸即發時，貓咪會快速鑽入⾞底或一秒上樹遠離追擊，盡可能避開會遇到狗狗的路線；而貓咪一旦進入狗狗勢⼒範圍就會遭到驅趕，彼此界線有微妙的平衡。

貓狗衝突兩大原因：領域＆資源來源

領域重疊

野外沒有人為因素干擾，貓咪迴避狗狗避免衝突；狗狗則是領⼟範圍內沒看到貓咪就不追擊，很快形成平衡。但家中有限的空間成了最大的問題：貓狗的領域重疊太多，形成狹路路相逢的窘境。

資源來源－飼主

再來是飼主的處理方式，大部分資源、好處都是由飼主提供，所以貓狗都喜歡待在飼主附近，也就是說飼主本⾝是很棒的資源。

像發零食、吃飯時間，貓狗就會同時聚集過來，然而這時最容易發生拳爪相向，形成我們眼中的『吃醋』。狗狗吃醋是想獲得關注、食物；不過貓咪可⼀點都不懂得吃醋，牠只是單純想吃東西而已！

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貓狗停戰攻略：三不三要

針對衝突原因，可以歸納出讓貓狗停戰的『三不三要』！然而每個家庭衝突原因不同，自行上網找解法，可能會更加嚴重。若已經出現打架、受傷的情況，建議諮詢專業訓練師，找出衝突癥結點。

停戰『三要』守則

貓咪是盡量避免衝突的動物，如果可以遠走⾼飛，絕對不想把⾃己弄的狼狽。可以檢視家中環境，貓咪從睡覺到吃飯的路線會經過狗狗嗎？從吃飯到曬太陽的地方會路過狗狗地盤嗎？抓出貓咪的作息，讓牠要做的事、在意的物品都在不經過狗狗的路線。例如：狗狗主要活動範圍是地面，貓咪的範圍可以安排在地⾯以上的路線，像水碗、食物、休息區都可放置在高處。

伴侶狗狗對貓咪吠叫、追逐，幾乎都是為了引起關注，因為沒有任何事比追貓能獲得飼主更大的關注，狗狗絕對能發現這點。此時需要使用狗狗已經學會的技能，下指令讓狗狗知道怎麼如何和你互動，取代以追貓的方式獲得關注。

狗狗每日需要外出三次，讓牠成為安定的狗狗；同樣地，貓咪也需要單獨狩獵的時光，滿⾜狩獵者的自信⼼。除了良好環境、食物外，天性也是要被滿足的，太無聊的⽣活會使牠們做出搗蛋的事！

停戰『三不』原則

狗狗開⼼時會過度熱情衝向貓咪，但卻換來狠狠一巴掌，⽽在貓咪心中留下極差的印象。其實剛開始貓咪需要遠距離觀察狗狗，牠會自己判斷、調節可以受的範圍，對貓咪來說才是最沒有壓力的。所以初次相聚時應該確實⽤指令控制好狗狗，並安排貓咪在⾼處⾒面。

以⼈類角度，一起吃飯是社交、培養感情的方式，但是貓狗卻會認為食物是需要爭奪的。這與貓狗對食物的在意程度、認為食物是否充⾜有關。如果有一方認為食物不足⽽不願分享，那麼一起吃東⻄就會是使關係更糟糕的⽅式。

一旦雙⽅起爭執，可以默默的將貓狗分開，絕不能試圖用大聲的責罵、粗魯的動作或其他習慣的處罰⽅式教育貓狗。爭吵的問題如果沒有從「根本」調整，只在衝突發⽣當下制止，那麼會需要無⽌盡地制⽌，並且會讓雙⽅聯結到彼此是不好的事件，更加害怕、焦慮。

預防勝於治療，建立良好第一印象勝過發生衝突之後再重新修補關係。

每隻貓狗過去經驗不同，增加新成員前，先評估家中毛孩對於其他動物的反應，若有不好的經驗，就要審慎思考是否飼養，同時也要有心理準備可能需要花更多的時間與心力讓彼此和平相處！

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