為什麼貓咪對箱子情有獨鍾？　研究表示原來有這3個原因

我們經常可以在網上看到各種貓咪鑽箱子的視頻，其可愛模樣真是讓人忍俊不禁。但是聰明的你有沒有想過，為什麼貓咪那麼喜歡箱子呢?而經動物學家研究發現，原來這是貓咪獲得安全感的一種方式。



我們經常可以在網上看到各種貓咪鑽箱子的視頻，其可愛模樣真是讓人忍俊不禁。但是聰明的你有沒有想過，為什麼貓咪那麼喜歡箱子呢？

為什麼貓咪對箱子情有獨鍾？（unsplash@timo-volz）

而經動物學家研究發現，原來這是貓咪獲得安全感的一種方式。下面就跟波奇網的小編一起來看一下吧。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

喵星人喜歡箱子，原來有這些原因。

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釋放壓力

荷蘭烏德勒支大學的獸醫克勞迪婭·芬克是近年來關注收容所貓咪壓力水平的研究者之一。在荷蘭一家動物收容所內，她將新到來的家貓分成了兩組，給其中一組提供了箱子，另一組則沒有。她發現兩組貓咪的壓力水平出現了顯著的差異。在新的環境中，那些獲得了箱子的貓明顯適應得更快，壓力水平也低得多，更願意和人類進行互動。

幾乎所有的貓在遇到緊張情況時，第一反應就是往後退，躲起來。克勞迪婭·芬克說：「躲藏是貓在遇到環境改變和壓力時採取的行為策略。」無論是對野外環境中的貓，還是生活在你家裡的貓，這一點都是成立的。只不過，野外的貓會躲到樹頂或洞穴之中，你家裡的貓則在鞋盒中尋求安寧。

在安全的地方躲避問題

有一個重要的問題需要指出來，貓其實很不擅長解決衝突。引用《家貓：行為背後的生物學》裡面的話來說：「貓似乎並沒有發展出像其他更適應群居的物種一樣的衝突解決策略，因此牠們可能通過迴避對方或減少活動來避免激烈的遭遇戰。」

因此，貓更傾向於逃避問題，而不是去解決問題。在這個意義上，一個箱子常常代表著安全區，一個所有焦慮、敵意和不必要的關注都會統統消失的地方。

為了取暖

喵：朕喜歡紙箱，有問題嗎？（unsplash@keisha）

機智的觀察者會發現，貓不僅喜歡箱子，而且還會在許多古怪的地方放鬆。有些會蜷在洗手池裡，有些則喜歡躲在鞋子、碗、購物袋、咖啡杯、空蛋盒和其他狹小局限的空間裡。這也就引出了貓喜歡小箱子（和其他看似不舒服的空間）的另一個原因：牠們感到冷了。

根據2006年國家研究委員會的一份研究，家貓的熱中性帶（恆溫動物個體代謝量最小時的環境溫度範圍）是30到36攝氏度，在這一範圍內貓會感到舒適，不用產生多餘的熱量來保持體溫，或消耗代謝能量來降溫。這一溫度範圍剛好比人類的熱中性帶高出約6.7攝氏度，因此如果在夏天看到鄰居家的貓趴在柏油路中間曬太陽，你不必感到奇怪。

這也能解釋為什麼許多貓喜歡蜷在小箱子和其他奇怪的狹小空間內。瓦楞紙板是很好的隔熱材料，狹窄的空間使貓不得不蜷成一團，反過來有助於牠保存熱量。事實上，國家研究委員會的這項研究還發現，大多數貓窩的周圍溫度都在22攝氏度左右，比貓的熱中性帶的最低值還低差不多10攝氏度。

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