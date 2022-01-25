貓咪搖尾巴是代表不開心？　解密喵星人情緒秘密　貓奴全都學起來

【汪喵冷知識】貓咪搖尾巴代表不開心？！解密貓咪的尾巴語言。



貓咪搖尾巴代表不開心？！教你了解貓咪的尾巴語言！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

從尾巴了解喵主子此刻情緒，奴才全都學起來！

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別亂拉貓咪尾巴！

用力拉尾巴，可能會造成貓咪緊張、驚嚇導致腹瀉，建議別亂拉貓咪尾巴。

尾巴連著脊椎，周圍也有很多神經，拉尾巴會造成脊椎受傷喔。

貓咪尾巴語言 – 喜

尾巴垂直向上，代表心情很好。

這也是小貓要親近母貓的動作。

高舉尾巴看著奴才，這表示在跟你打招呼、想要撒嬌～

貓咪尾巴語言 – 怒

受到外界威脅，貓咪會炸毛讓自己更巨大來嚇倒敵人喔！

不過太興奮時，尾巴也會炸毛，可以依當時情境判斷。

貓咪尾巴語言 – 哀

貓咪心情低落，尾巴會朝下；感到害怕、驚慌時，則會把尾巴夾在雙腿之間。在多貓環境，夾尾巴也代表群體地位較低。

貓咪尾巴語言 – 樂

尾巴緩慢大幅度擺動，代表貓咪對某物很有興趣、也是自信的表現。不過當貓咪用力高速擺動尾巴， 可能是不耐煩、生氣的表現喔。

貓咪尾巴語言 – 纏繞

貓咪把尾巴纏繞奴才，就像是在擁抱你，是信任的表現喔！

貓咪尾巴互相纏繞，也代表關係很好，願意互動～

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