貓咪總愛把桌上東西推倒　是打獵天性本能？　還有這3個有趣原因

每個貓奴都有的經驗，絕對就是：『喵的～你又把我的東西打破了！！！』



【為什麼貓老愛把東西推下桌？】

關於這個貓行為，有很多專家研究過，但目前還沒有比較一致的定論。毛編整理了幾個常見的行為分析，毛拔麻比較認同哪幾項呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪喜歡推倒桌上的東西，可能與這３個原因有關。不然的話，只能算自己倒霉吧！

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打獵天性

貓貓天生就是狩獵專家，看見比自己體型小的物品或生物，本能會想逗弄一番。逗弄的原因不見得是想吃了他，更像是在試探「這個傢伙」是否還「活著」。

貓貓心理：他還活著嗎？(推）哎呀摔破了.. 大概死了。

肉球的親密接觸

除了利用嗅覺判斷物體，貓貓也會運用肉掌細膩的感受溫度、質地。但這個認識新事物的小動作，常常不小心把東西推下桌。

貓貓心理：這是什麼啊？(推）哎呀摔破了.. 算了。

吸引奴才注意

在陌生環境貓咪會想躲起來，但在熟悉的環境時，貓卻會想成為大家的焦點。無論是躺在地上扭扭、蹭著你喵喵叫都是想引起奴才的注意，而摔破東西可能是最激烈的手段之一。

貓貓心理：奴才陪我…(推）哎呀摔破了.. 奴才注意到我了嗎？

製造樂趣

貓咪是很貪玩的動物，野外有很多小動物可以追逐把玩，但在家中就顯得無聊多了。因此聰明的貓貓會「自己製造玩具」，讓些小東西動起來。

貓貓心理：好無聊喔…(推）哎呀摔破了.. 好玩欸，再推一個。

如果以上都不太認同….

姆… 那只剩下最後一個可能…

大概就是「水逆」吧！

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