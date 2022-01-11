貓咪亂尿尿不是故意更非為報復　3大苦衷貓奴應先反省是否忽略了

貓咪的尿尿哲學

貓咪為什麼會亂尿尿呢？這要由為什麼貓的廁所需要貓砂說起。貓咪的祖先排泄後，會用鬆軟的沙土來掩埋排泄物，這是天生的行為，可以避免疾病和不讓獵物、天敵發現自己的行蹤，所以我們會給貓咪一個有鬆軟乾淨貓砂的空間讓上廁所。但明明已經有貓砂盆了，為什麼貓咪還是亂尿在別的地方呢？其實貓咪想告訴你一些事情…



貓咪亂尿尿不是為了報復

可能毛拔麻認為貓咪亂尿尿是為了報復我們忽略、打罵牠或不常在家。但其實貓咪不會為了報復亂尿尿，因為牠們沒有複雜的認知能力去精心設計復仇計畫，加上牠們無法控制尿液儲存，等到要報復的時候才尿尿。貓咪亂尿尿其實有苦難言，讓我們一起了解牠的苦衷吧！

貓咪出現亂尿情況，可能是有牠的苦衷：

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苦衷1：疾病會讓貓咪亂尿尿

想找出原因，首先要思考是不是貓咪生病了？腎臟病、泌尿道疾病或甲狀腺亢進，會引發排泄問題，造成貓咪不小心在貓砂盆外上廁所。如果貓咪突然亂尿尿，請先給獸醫檢查排除疾病的可能。

苦衷2：貓咪不喜歡牠的廁所

‧ 行為特徵

上完廁所不撥沙、避免站在貓砂盆中、離開貓砂盆搖動雙腳，都是貓咪對貓砂盆不滿意的表現，造成貓咪不願意進貓砂盆就直接尿在附近或別的地方。

如何解決？

將貓砂盆放在隱密安全的位置

貓咪喜歡在隱密的地方上廁所。如果有噪音、太多人經過或太靠近吃東西的地方，都會造成牠們不想去貓砂盆，移動貓砂盆到貓咪喜歡的角落（安靜、隱密、寬敞），讓牠可以不受打擾放心上廁所。

貓砂乾淨、顆粒大小很重要

貓砂材質和氣味也會影響上廁所的意願，貓咪通常喜歡顆粒細小沒有氣味的貓砂（新手養貓的好選擇）。有淡淡的尿騷味會吸引貓咪進去尿尿（在新砂加入一些舊砂），但是味道尿味太重又會被貓咪討厭。

【建議】



1. 每天清貓砂，避免尿騷味太重

2. 選擇貓咪喜歡的貓砂，習慣後盡量不要換貓砂種類。如果要換請漸進式更換（將新砂慢慢取代舊砂）

3. 貓砂要足夠，深度約五公分，避免排泄物黏在砂盆



舒適的尿尿空間

砂盆空間要夠大，因為貓咪尿尿會有一連串的動作，包括嗅聞、轉身和撥沙。砂盆太小會無法做到這些動作，降低貓咪進貓砂盆的意願。

【建議】



1. 選擇適合貓咪體型的貓砂盆，空間大約是貓咪體長的1.5倍

2. 不同地點設置貓砂盆（不要併排），最佳數量為貓咪隻數加一



苦衷3：發情、情緒壓力大

‧ 行為特徵

貓咪站著，尾巴高高豎起抖動，接著將少量尿液噴到東西表面，噴尿通常和貓咪的心理狀態有關，例如：發情、焦慮等。

如何解決？

節育解決發情噴尿問題

噴尿常發生在沒有節育的公貓，公貓發情無法發洩，會處於焦躁不安的狀態，藉由噴尿尋求精神的慰藉。節育是解決發情最直接的方式，通常節育後噴尿行為會改善許多。

找出焦慮的原因

貓咪聞到自己的味道會比較安心，所以會藉由噴尿來排解焦慮。造成焦慮的原因有很多種，思考 一下居家環境、生活習慣有什麼改變，新貓加入也會讓原本的貓咪備感壓力，都需要家長仔細觀察。

【建議】



短期可以諮詢獸醫，取得抗憂鬱或精神安定劑來舒緩焦慮，盡量在這段時間找出焦慮原因並改善，需要家長的智慧和耐心觀察。



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