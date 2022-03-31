聽說橘貓特別兇是真的嗎？　除環境因素外　貓奴這些舉動可改變牠

一般來說，橘貓是不會特別兇的，尤其是小的橘貓，奶聲奶氣的，更不會和家長們去兇，但是這個也不是完全的。有的小貓就會比較兇一點，那這個是為什麼呢？



橘貓本身來說的話，性格還是比較溫順黏人的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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如果牠呈現一種很兇的狀態往往是由於牠進入一個新的環境不適應，所以對這個環境就產生了一種特別驚恐害怕的反應。

尤其是再跟主人也不是很熟悉，這種情況下主人如果接近橘貓，橘貓就會特別的警戒，甚至還會抓咬人。所以牠會表現出這樣的特點是很正常的，以防止被主人給傷害到，家長們還是需要循序漸進。只要主人耐心的照顧橘貓，然後跟牠建立良好的關係，慢慢的橘貓是能夠改掉這些習慣的。

主人如果想要讓橘貓不要一直對着自己哈氣，而且表現出特別兇狠的樣子，那麼主人就應該多陪陪橘貓，多跟牠玩耍一下，可以通過食物的引誘。比如說一些橘貓比較喜歡吃的零食之類的就給牠吃，這樣橘貓就會喜歡跟主人在一起，然後跟牠一起玩一些喜歡玩的玩具之類的，從而就能夠建立良好的感情。慢慢熟悉了之後可以用手輕輕的撫摸一下牠的毛髮，這樣堅持一段時間之後，橘貓就會跟主人非常的熟悉。

當然也就不會再一直對人很兇。總之，當主人們剛抱回來的橘貓出現一直兇的表現，這是橘貓驚恐害怕的表現，是可以理解的，主人只需要耐心的跟橘貓相處，慢慢的就能夠讓貓咪接受自己。

剛開始對自己比較兇的，比較多的是領養回來的流浪貓，因為流浪貓在外面流浪的時間久了，對人的信任也逐漸降低，性格上也比較敏感，所以更需要家長們耐心的教育，也讓貓咪們有個幸福的環境。

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