貓咪突然尿床怎麼辦？　不是頑皮這麼簡單　更可能是健康出了狀況

貓咪尿床這個事情已經屢見不鮮了，經常性的聽到貓友抱怨，家裏的貓咪又尿在XX地方了，或者是又尿在床上了。但是貓咪尿床不一定完全是貓咪的問題哦，是不是有什麼地方，家長對貓咪的關注不夠呢？



貓咪其實是一個非常愛乾淨的小動物，對於隨地大小便也是有很多原因的，貓咪身體不舒服或者發情都有可能是隨地排便的關鍵因素，這就需要主人仔細觀察了，看看貓咪有沒有什麼異常之處。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪突然到處亂尿，或尿床在床上，可能不是牠頑皮，而是身體出了狀況。

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比如公貓是不是經常半夜嗷嗷叫，母貓是不是經常躺在地上滿地打滾，或者老是趴在那裏撅着屁股，這些症狀都是貓咪發情的表現，這種時間久需要家長給自己的貓咪找個對象去交配了，如果不願意讓貓咪繁殖的話，最好儘早絕育哦。

還有貓咪如果生病的話，首先精神狀態會比較差，另外因為身體上的難受，會導致貓咪在哪個位置不小心就尿出來了，還有貓瘟、細小等疾病，會使貓咪拉稀、嘔吐，拉稀了之後可能就會控制不住跑到貓砂盆的位置，就會拉在外面。

還有，貓咪對於排便的環境也是相當重視的，要先看給貓咪準備的貓砂盆是不是夠大，裏面的貓砂夠貓咪把便便埋起來嗎？還有，貓咪很多都有潔癖，需要看看貓砂盆有沒有按時清理，按時清理才能讓貓咪能夠安心，且隱秘的排便。也許正是這些問題才是貓咪隨地大小便的原因。

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