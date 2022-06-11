拿破崙貓飛躍狂奔激似貓巴士 網民被擄獲豪氣回應：衝進我懷裡吧
撰文：中天快點TV
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想必大家對於日本動畫電影《龍貓》都不陌生，電影裡頭的「貓巴士」獲得許多粉絲的喜愛，沒想到近期現實生活中真的出現一隻宛如「貓巴士」的貓咪。一名日本飼主時常在網路上分享自家貓咪的各種動態，而這次是貓咪在家中瘋狂奔馳時，用慢動作攝影機所拍下的模樣，由於貓咪剛好腳掌離地，以及擁有澎鬆的身軀，讓網友紛紛被這可愛的一幕給擄獲。
該名飼主「のね&かぶき@短足シスターズ（@none_geboku）」在推特上分享多張貓咪正在衝刺奔跑的畫面，只見一隻棕毛貓直直的盯著前方，前後腳都離地，身上的貓毛隨著起跳及落地而飄逸，超級蓬鬆，尾巴也因為長貓毛變的像是一隻雞毛撢子（雞毛掃），這幕被上傳後，許多網友都稱這是《龍貓》中的「貓巴士」再現。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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該名飼主也回應，這些畫面都是透過高速攝影機所拍下的，是為了想記錄貓咪平時追逐奔跑的畫面，並將這生動的一幕分享出去給其他人看，照片上傳後，不少網友立刻引起回響，紛紛留言直呼「真是太可愛了」、「感覺是要衝過來讓我抱一樣」、「我已經張開雙手等著迎接牠了」、「衝進我懷裡吧」、「還以爲是《龍貓》貓巴士真實上演」。
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