霸道貓不喜歡遭爺爺亂摸 下秒竟揮拳還擊 網民驚呼：不孝貓！
撰文：聯合新聞網
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毛小孩的霸氣有時候連家裡爺奶都得敬畏三分。一名網友分享家中有趣的人貓互動，有一天爺爺看到貓孫子坐在電腦上休息，伸出手想要擼貓，結果貓孫子相當不領情，伸出喵喵拳狠巴爺爺，爆笑的模樣萌翻不少網友。
網友「marco77774」在推特貼出幾張生活照，家中飼養了6隻貓與1隻狗，每天生活都相當熱鬧，家裡的長輩也很喜歡這一堆毛孫子，常常跟牠們有一些充滿趣味的互動。有一天網友拍到爸爸跟其中一隻雄性橘白貓「 五月(May)」的爆笑互動，五月坐在桌上的筆電鍵盤休息，坐在一旁的爺爺突然一時興起想要擼貓，手伸過去摸貓咪背背沒多久馬上被五月抓包。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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五月感覺到有人在摸牠的身體感到相當不爽，也不管摸牠的人其實是爺爺，直接回過頭去賞了爺爺一記貓貓拳，嚇得爺爺整個人縮起來，瞬間被嚇到O形嘴的畫面都被在一旁的網友全部拍下來，動感十足的照片讓網友自己不禁也爆笑。
貓咪與爺爺的可愛互動照片上傳至今已吸引超過18萬人按讚，還火紅到世界各地，連台灣的貓咪社團都有人轉發，許多人都被爺爺跟五月的互動笑到不行，留言表示「爺爺看起來真的很驚恐」、「孫子太不孝」、「爺爺的表情好有戲喔」、「怎麼這麼好笑」、「貓咪才不會管你是誰，不想給你摸就貓貓拳伺候啦」。
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