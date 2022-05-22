曼基貓｜白手套喵星人空手奪筷子更秒開飛機耳 網民封最強喵劍客
撰文：聯合新聞網
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一些看起來相當無聊的東西，對喵星人來說卻可能是個超讚的玩具。日本一名貓奴某日掏出一雙免洗筷，看似平凡無奇的吃飯工具，意外引起一旁愛貓的注意，竟伸出雙手「空手奪白筷」，眼神專注到一度耳朵開飛機，讓網友笑翻。
曼基貓艾瑪(エマ)某天看見主人準備吃飯，這時牠突然撲向手中的免洗筷，不斷踮起後腳站立，以便騰出可愛的小手夾住筷子，宛如古代舞藝的空手奪白刃。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
曼基貓艾瑪（エマ）雖然手短腳短，但原來牠身手敏捷，更能空手接白刃？
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實際上艾瑪對於木頭類的製品都相當感興趣，平常在家就喜歡啃桌椅等感興趣的木製品。
許多網友紛紛被武功高強的艾瑪圈粉，「最強貓咪劍客登場了」「白手套超可愛」，眼神看似相當嚴肅卻療癒了大家。
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