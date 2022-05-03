主人叫柴犬妹妹起床散步　牠拼命睜眼　最終不敵睡魔急召喚變這樣

對於愛睡覺的毛小孩來說，所有事情都不能凌駕於睡眠之上。日前網友分享家中柴犬的趣事，很愛睡覺的牠把睡眠這件事情當作是狗生第一要事，就算是再怎麼喜歡散步，只要睡神來襲就是要躺平睡覺，爆笑的模樣讓不少網友笑翻。



網友在IG「柴犬 なずな」貼出一段短片，家中飼養一隻今年4歲的柴犬名叫「薺菜(Nazuna)」，薺菜其實是一隻很活潑好動的狗狗，散步對牠來說可說是狗生一大樂事。某天主人比較早回家，就想說早點帶薺菜出去走走，只是這個時候的薺菜睡神上身，仰躺在睡窩裡面就是不想起來。

想看柴犬薺菜和睡魔搏鬥後，最終結局如何？點擊圖片便可看到！實在太可愛了！

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主人不斷呼喚著薺菜，哄薺菜從睡窩中起來去散步，但薺菜完全不為所動，雖然已經醒來了但還是不敵周公召喚，伸長了前腿跟身體換個姿勢繼續睡，一整個完全睡到起不來的模樣讓主人笑到不行。

可愛的影片曝光後吸引超過14萬人觀看，許多網友都紛紛來朝聖薺菜可愛的模樣，留言表示「春天暖洋洋的真的很好睡啊」、「怎麼可以這麼可愛」、「看得出來他其實很想要散步，可是身體實在太沈重了，起不來只好繼續睡」、「跟睡神搏鬥失敗的柴柴」。

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