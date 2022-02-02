柴犬10年來懂事乖巧　這天行為失常令媽崩潰　網民：算很客氣了

長相帥氣、身材姣好的柴犬，走在路上回頭率極高，但本身有養柴犬的飼主在聽到朋友有意養柴犬，很多都是抱持要朋友三思的勸阻，這是為什麼呢？



因為柴犬是個性十足的一個犬種，所以不是特別好養，它屬於獵犬品種，破壞力很大，看似平穩又不吵不鬧個性受到很多愛狗人士喜愛。但是，當牠們獨處或感到無聊的時候，你就可以體會牠可怕的破壞力了。

一向被視為是天使柴，但這天卻突然失常令媽媽崩潰了！

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【文章來源：爆怨公社】

Molly Huang分享自家柴犬的破壞創作品照片並表示以前看人家毛孩拆家玩衛生紙時，自己都暗自慶幸自己的毛孩養了10年，還沒拆過衛生紙等其他物品，豈料飼養多年後自己也遇到了這種囧事「今天下班一開家門看到這樣的情況，我真的想哭啊!怎麼會這樣啊！然後罵他就只會給我無辜臉，到底......」

【社員回文】

「莫非定律哈哈哈XD」

「立正站好（不是我喔）」

「你自己也很開心吧？這樣才接地氣呀！」

「看起來還好，還沒有到製造雪花。」

「無辜的又捨不得罵」

「十歲才開始叛逆，返老還童」

「還好啦！看起來損失不大 」

「我家狗也會這樣發洩情緒」

「我家狗把木頭衣櫥一個腳都吃沒了…原來很乖很安靜是假的，都默默在吃衣櫥」

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】