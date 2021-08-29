柴犬闖禍打翻花盆想「毀滅證據」　主人一秒看穿詭計：藏不住了

調皮愛玩的狗狗有時會闖禍，有些狗狗就直接裝沒事，但有些狗狗知道大事不妙，還會想辦法掩飾彌補，徒勞無功的動作讓飼主看了啞然失笑。



一名日本網友養了隻1歲半的柴犬「nono」，不慎弄翻了一個花盆，土壤散落一地，nono深怕主人生氣，想盡辦法想掩蓋，結果主人一眼就看穿，主人馬上吐槽：「你為什麼會以為能藏得住阿？」

▼▼▼點擊圖片放大看：nono深怕主人生氣舉動▼▼▼

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nono犯錯後一臉懊悔和悶悶不樂的樣子，看到nono這麼蠢萌的舉動，主人也捨不得責罵了，只有確認nono有沒有把土吃下肚。

nono平常就是一隻情緒表達豐富的狗狗，等著出去散步時會表現出「好了沒好了沒」的笑臉；等著飼主放飯食也會露出「肚子好餓喔」的渴望神情。

▼▼同場加映：台灣有狗主日前在社交平台表示，最近回家都驚見家中用過的狗尿墊自動對摺包好，對此大感不惑。後來她翻看監視器，竟然看到離奇一幕，不禁嚇呆！▼▼



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