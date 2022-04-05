新手養狗必讀｜從健康飲食到醫療絕育問題　0-1歲幼犬照顧指南

幼犬軟萌的模樣總讓人好想疼愛，因此不少人想從幼犬階段開始飼養，但是幼犬就像剛出生的小嬰兒，柔軟、可愛卻又很脆弱，如果沒有細心照料，掌握照顧細節，小狗很容易生病，甚至影響日後的健康狀態。汪喵整理了0-1歲個階段 幼犬照顧 重點，讓新手毛拔麻也能快速上手幼犬照顧技巧喔！



出生 ～ 1個月大—哺乳期 幼犬照顧

剛出生到未滿一個月的幼犬，如果沒有狗媽媽照顧，就需要花不少心力及時間餵奶、協助排泄並留意健康狀況。哺乳期的幼犬很脆弱，尤其是沒有喝母乳的幼犬，要注意營養是否充足喔！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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這個階段的幼犬至少每天需要增加原體重的 5 %，如果體重沒有增加反而下降，就要小心有可能是餵養或疾病問題。

哺乳期幼犬吃什麼？可以喝牛奶嗎

對幼犬來說，最好的食物就是狗媽媽的奶，除了有豐富的蛋白質和脂肪提供成長所需，還有來自母體的抗體，幫助小狗增加免疫力、對抗疾病。但是如果沒有喝到初乳，幼犬還可以吃什麼呢？

X 牛（羊）奶

許多毛拔麻會給小狗喝牛（羊）奶，但其實這是很常見的為養迷思喔！因為牛（羊）奶的蛋白質、脂肪及熱量密度比狗奶低，乳糖含量高，很容易造成幼犬營養不良、拉肚子，不建議給予狗狗喝牛（羊）奶。

【注意！】貓狗消化乳糖的能力差，容易消化不良產生「乳糖不耐症」，例如：嚴重腹瀉、脫水，造成幼犬貓身體虛弱而有生命危險喔！



▲ 自製配方奶

自製配方奶大多是用牛（羊）奶、雞蛋黃加上各式營養品，來補足牛（羊）奶缺少的營養。但是因為原料、營養及濃度較難控制，建議做為應急使用，平常最好還是給予狗狗專用奶粉條配的奶水唷！

○ 狗狗專用配方奶

專用配方奶的營養需求是針對狗狗設計的，有豐富的蛋白質、脂肪；乳糖含量也比一般牛（羊）奶低，好消化吸收、不易造成小狗拉肚子，是除了初乳外最保險的主食！

未滿月幼犬餵食技巧

哺乳期幼犬餵食量

幼犬平均一天大約需要 180 ml/kg的奶水量（依據食物營養密度而有差異），將一天所需的奶水量平均分配在每餐之中。

幼犬餵食技巧

讓幼犬正面朝下趴著，頭部微微上抬吸吮奶。奶瓶吸嘴可以開一個小孔，以每次一滴的出奶量餵食，避免流速太快造成嗆傷、肺炎；出奶量太少則需要花更多力氣喝奶。

過冷的奶水、餵食過快或餵食過多，都可能造成幼犬脹氣、拉肚子，因此食物溫度、餵食量及餵食速率很重要。奶水的溫度建議控制在 38 ℃。

協助幼犬排便、排尿

剛出生到三周齡前的幼犬需要狗媽媽用舌頭舔舐肛門口，刺激排尿、排便。如果沒有狗媽媽幫忙，毛拔麻可以在幼犬吃飽後，利用乾淨的紙巾沾溫水，輕輕擦拭肛門及尿道口，模擬媽媽的舌頭，刺激幼犬上廁所。

幼犬照顧 小狗排便排尿

維持環境溫度

剛出生的幼犬需要環境溫度協助維持體溫，如果沒有狗媽媽及其他寶寶相互取暖，毛拔麻可能需要保溫設備，例如：保溫箱、保溫燈及毛毯，維持環境適當的溫度，避免失溫。隨著幼犬成長，可以慢慢調降環境溫度。

1 ～ 2 個月大 — 離乳期 幼犬照顧

約一個月大的幼犬開始長牙，可以開始慢慢離乳並接觸固體食物，但是個離乳轉食過程要循序漸進，如果一下子就將幼犬的主食換成固體食物，可能會造成腸胃無法適應，產生消化不良的症狀，例如：嘔吐、拉肚子等。

幼犬離乳轉食指南

離乳食品怎麼挑？

肉泥

質地軟，適合混入專用配方奶中，方便幼犬舔食。但是肉泥沒有額外添加營養品，不能當作狗狗長期主食。

泡軟的乾糧

質地較軟的乾糧方便進食也較容易消化，建議挑選含豐富蛋白質且低碳水的主食糧，符合狗狗的食性也比較不容易變胖。

幼犬主食罐

可以挑選肉泥或慕絲狀的狗狗主食罐混合奶水，營養、水分且方便幼犬舔食，可以作為狗狗長期主食。很適合作為離乳食品喔！

幼犬離乳轉食指南

剛開始可以在專用配方奶中加入少量離乳食品，等小狗腸胃適應後，逐漸增加離乳食品的比例，直到完全取代原本的食物。如果幼犬出現消化不良的情形，就要停止增加並減少離乳食品的量，讓狗狗腸胃有時間適應。

小狗可以驅蟲囉！

幼犬大約2-3周齡就可以諮詢獸醫驅蟲，兩個月大開始可以使用部分驅蟲產品。產品的驅蟲種類（體內、體外或內外同驅）、適用對象都不同，建議驅蟲前先諮詢獸醫適合的驅蟲藥及規劃！

幼犬照顧 小狗驅蟲藥

【常見QA】幼犬沒出門也需要驅蟲嗎？

狗狗就算沒出門也要定期驅蟲！

我們的衣物、鞋子都可能攜帶寄生蟲、蟲卵回家；甚至狗媽媽都有可能傳染寄生蟲給寶寶。因此定期幫狗狗驅蟲很重要。

別忘了打預防針！

有喝初乳的幼犬會獲得來自媽媽的抗體，幫助對抗傳染病，但是這些抗體會隨時間減少，因此需要透過預防注射讓刺激幼犬產生免疫力，避免疾病感染。

幼犬的基礎疫苗大約在6-9周齡施打第一次，之後每2-4周補強一次。最後一劑會在16周齡後施打。基本上會施打基礎的核心疫苗（狂犬病、犬瘟熱、犬出血性腸炎及犬傳染性支氣管炎），另外的非核心疫苗則可以和獸醫討論是否需要施打。

3 ~ 6個月大—成長期幼犬照顧

幼犬換牙期

大約三個月開始，幼犬的乳齒會開始脫落並長出恆齒，這個時候狗狗會覺得牙齒疼痛、不舒服，咬東西的慾望增加，記得將危險物品收好，並提供耐咬玩具。也可以將玩具冰過後，給幼犬啃咬，舒緩換牙的不適。

幼犬耐咬玩具建議

選擇不易被誤吞的大小，材質耐咬、安全且天然的磨牙玩具，例如：無吊飾布偶、專用磨牙棒等。啃咬的同時也能兼顧狗狗的安全及健康！

幼犬照顧 小狗磨牙

【注意！】牛皮骨不適合作為狗狗的啃咬玩具



牛皮骨的材質非常硬，常常造成狗狗牙齒受損、骨折，吞下去的碎屑甚至可能傷害消化道；成分也會添加標示不清的添加物，影響狗狗健康。因此不推薦牛皮骨給幼犬啃咬！

幼犬飲食指南

這個階段是幼犬成長最快速的時期，依據體型不同，幼犬長到成犬體型所需的時間也不一樣。小型犬大約10個月達成犬體型； 中大型犬約12-15個月；巨型犬則是18-24個月。

狗狗在快速成長的階段，需要大量的營養（蛋白質、脂肪及礦物質等）幫助身體各個組織、系統發育完全。許多幼犬餵養存在不少迷思，接下來就告訴毛拔麻這些餵養方式存在哪些風險！

幼犬飲食常見迷思 １. 自製鮮食最健康？

營養調配不均，小心營養不良！

雖然自製鮮食可以選擇新鮮的食材，但是一份營養均衡的主食，需要留意40幾種營養素！烹煮食物的過程會流失部分營養，若沒有額外添加營養品，會導致狗狗營養缺乏，影響生長發育，甚至引發疾病。建議選擇經過調配、符合幼犬營養的主食，例如：幼犬飼料、主食罐等比較保險喔！

幼犬飲食常見迷思 ２. 幼犬需要額外補充鈣質

過度補充鈣質小心骨關節疾病！

幼犬雖然需要較多的鈣質幫助骨骼生長，但是過多反而會造成生長過快，而引發骨關節疾病。因此足夠且適量的鈣質很重要，鈣磷比建議在1.1：1 ~ 1。一般幼犬配方的鈣質通常已經足夠，不需額外補充唷需額外補充。

6 ~ 12 個月大幼犬照顧

可以考慮結紮囉！

我們常說的毛孩『結紮』其實正確的說法是『絕育』，是將公犬貓的睪丸、副睪以及母犬貓的卵巢、輸卵管及子宮全部摘除，和人類做的結紮手術（阻斷輸精管、輸卵管）是不一樣的唷！

其實絕育沒有絕對的好壞 ，需要同時評估各種風險，因為疾病發生往往是錯綜複雜的，與性別、品種、環境都有相關。因此最好和獸醫一起討論，做出適合毛孩的決定！但是以下情況受醫師會建議絕育：

１. 戶外飼養

避免發情受其他異性吸引，增加意外、疾病風險。

２. 雄性隱睪

睪丸位置異常，可能會增加腫瘤風險，建議絕育摘除。

狗狗絕育注意事項

完成基礎疫苗注射

手術會在獸醫院進行，容易接觸其他動物，如果沒打疫苗會增加感染機率，建議完成基礎疫苗注射後再進行絕育。

參考絕育建議年齡

目前有研究根據絕育的好處及風險，提供不同品種狗狗的建議絕育年齡，毛拔麻可以依照狗狗的品種建議做參考。

幼犬照顧 小狗結紮絕育

留意手術注意事項

術前禁食、禁水，術後的傷口及營養照護都要特別留意，才能降低手術風險，並讓狗狗儘速復原哦！

重要的行為塑型期

幼犬階段是行為塑型的最佳時期，容易塑造良好的生活習慣；漸漸長大後行為問題雖然還是有機會改善，但就需要花更多時間練習，因此別錯過訓練狗狗的最佳時機唷！

狗狗滿一歲了！

看到這邊，毛拔麻已經對幼犬照顧有深入的認識了！

幼犬照顧的過程是甜蜜的負擔，但能陪伴狗狗健康成長絕對是件幸福又有成就感的事！希望這篇文章能幫助到為著 幼犬照顧 煩惱的毛拔麻，汪喵陪伴著你與毛孩『一起吃好，一起到老！』

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【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】