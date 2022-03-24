照顧老狗必知　失智症評估與照護方法　以愉快心情共同面對

狗狗失智 、老年癡呆的正式名稱為—認知障礙症候群（Cognitive Dysfunction Syndrome, CDS），好發於 7 歲以上老狗，會造成各種行為症狀，嚴重影響狗狗生活品質。然而失智症卻是老犬飼主經常忽略的疾病之一！狗狗失智怎麼診斷、治療？如何透過環境、保養減緩惡化速度？

汪喵邀請 專業獸醫師—高旗 跟毛拔麻分享 狗狗失智 的照顧指南！



狗狗為什麼會失智？氧化傷害是主因

狗狗失智又名認知障礙症候群，屬於漸進性退化性神經疾病，主要是大腦實質退化。退化主因來自氧化傷害的累積，因為大腦是全身耗氧量最高的器官之一。

過多的氧化傷害最終會造成大腦實質體積減少、神經退化、傳導速率下降等，漸漸導致神經細胞死亡，這些變化和人類的阿茲海默症類似。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片了解狗狗失智的問題與照顧方法。

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7 歲以上老狗要小心！狗狗失智常見症狀

腦神經的變化會隨年齡上越來越明顯，7歲以上的狗狗出現認知障礙的風險增加，其中柴犬的發生率較其他犬隻高。

11-12歲老狗出現認知障礙的比例為 28%；當年齡來到15-16歲，比例增加到 68%！這個比例可能是被低估的，因為很多飼主認為失智症狀只是正常老化，造成經常被忽略或等到症狀很嚴重才發現。

狗狗失智 常見症狀

狗狗失智常見症狀有哪些？

常見認知障礙症狀包括異常行為、迷失方向感、個性、睡眠或大小便習慣改變等。每隻狗狗出現的症狀不一樣，大多會先從學習力和記憶力衰退開始，慢慢進展日夜顛倒或社交能力改變。

學習力和記憶力衰退

忘記過去學會的技能、學習新事物的能力下降或無法認出熟悉的人事物。

異常行為與迷失方向感

出現類似強迫症的行為，例如：漫無目的一直走、無來由亂叫、一直撞牆或卡在牆角、無法繞過物體及喪失方向感。

睡眠習慣改變

日夜顛倒且睡眠時間增加。

個性改變

原本溫馴的狗狗突然出現攻擊性、變得很黏人或有分離焦慮。

大小便習慣改變

大小便位置改變、在家裡隨意大小便、失去排泄後標記行為。

狗狗失智症的診斷，日常觀察很重要

認知障礙的診斷以『排除式診斷』為主，同時透過行為問卷和神經生理學測試來確診。

Step 1. 確認病史

獸醫需要知道狗狗異常行為有哪些？什麼時候出現的？出現頻率及惡化速度為何？是否有其他不舒服的症狀？也須了解狗狗生活作息、和家人的互動及相關疾病史，所以飼主的日常觀察很重要喔！

Step 2. 身體檢查

接著會進行身體檢查，如果懷疑有其他疾病就需要進行血液檢查、尿液檢查以及影像檢查，排除生理疾病造成的行為異常。

常見疾病例如：消化系統疾病（牙周疾病、腸道蠕動下降、肥胖）、泌尿道疾病（腎功能下降、膀胱疾病）及骨關節疾病（神經肌肉疾病、退化性關節炎）等，都可能造成狗狗行為改變。

Step 3. 神經學檢查

評估是否出現其他神經功能缺損，其中最常搞混的就是前庭系統疾病，因為部分前庭系統疾病也可能會出現方向感混亂的症狀，如果飼主無法完整描述疾病症狀，很有可能造成混淆。

Step 4. 進階影像檢查

進階影像檢查（核磁共振和腦脊髓液分析）目的是排除可能造成類似症狀的疾病，像是老狗最擔心的腦部腫瘤，以及較少見的發炎性、感染性腦炎。

狗狗失智 評估量表：協助診斷及評估治療效果

問卷可以協助狗狗失智的診斷，並追蹤治療效果。常見的評估量表例如：犬隻失智量表（Canine Dementia Scale, CADES）或 DISHAA 認知障礙評估量表，都是將異常行為分類，針對個別症狀評分後再相加得總分，為認知障礙程度分級。

研究發現，症狀輕微的狗狗多會出現社交行為異常，症狀中等的會開始出現睡眠周期改變，嚴重的則是所有類別都可能異常。

狗狗最常就診的原因是日夜顛倒和一直漫無目的嚎叫，因為這會對生活造成嚴重困擾，但其實更早之前可能就開始出現學習、記憶力下降，但是大部分飼主無法敏銳察覺到，或把這些變化歸類為『他老了』而沒有提高警覺。

為狗狗失智做準備—治療及居家照護指南

狗狗失智 是退化性疾病，無法治癒，目前也沒有特效藥。但可以透過藥物輔助、營養補充、環境改善和行為訓練四個方式來減緩惡化的速度。

狗狗失智症的治療上，這四個方法都有無法取代的重要性，如果只使用單一方法，效果比較有限，需要同時進行，才能有效減緩惡化速度。

藥物輔助

藥物可以提升狗狗白天時的活力，幫助狗狗在早上盡量放電，減少日夜顛倒的狀況。

Selegiline

幫助增加狗狗腦內神經傳導物質的濃度，同時減少氧化傷害。在臨床試驗中，連續給藥四周後可以有效減少失智症相關的臨床症狀。

鎮靜藥物

晚上嚴重亢奮或莫名亂叫的狗狗，可能需要在睡前額外給予鎮靜藥物。關於藥物的使用，請和獸醫師討論唷！

營養補充

主要以『抗氧化』及『促進神經傳導物質』的營養素為主，幫助減少腦部氧化傷害及維持腦神經健康。

SAMe、維生素B

促進多巴胺、血清素分泌，有助於腦神經健康。

維他命A、C、E、硒

幫助抗氧化，減少氧化傷害累積

α-硫辛酸（ DL-alpha-lipoic acid）、左旋肉鹼（L-Carnitine）、中鏈三酸甘油脂、Omega-3 脂肪酸、腦磷脂、銀杏萃取物

幫助老化腦部的能量代謝，提升認知功能

抗氧化食材

例如：亞麻籽、紅蘿蔔、菠菜、花椰菜等，可以適量補充

環境調整

環境豐富化—控制推化速度的關鍵！

讓狗狗認識新的事物、去不同地方散步、嗅聞不同的味道、認識不同的人事物或使用各種啃咬玩具、增加飼主與毛孩的互動等。但是要注意，如果環境改變會造成狗狗焦慮，就要循序漸進進行唷！

舒適的居家環境

將食物和水放在狗狗容易到達的位置；也可以多準備幾個可以上廁所的地點。

若狗狗會到處亂撞，可以將環境以柔軟的材質覆蓋，減少撞傷的風險。用家具或圍欄，避免狗狗卡在出不來的角落。可以鋪設止滑地墊或固定修剪腳底毛，避免滑倒。

行為訓練

老年動物更需要加強學習訓練，例如使用益智食物玩具、互動玩具或練習新指令等，使用食物獎勵學習新事物非常有幫助，多多增加孩子在白天的活動量和運動，幫助大腦活躍，也可以減少晚上醒來的機會。

『避免責罵，用愛關懷，讓我們陪伴狗狗度過最後美好的時光。』

控制 狗狗失智 的時候，最重要的其實是毛拔麻的理解、耐心與愛心，因為狗狗會因為失智或身體不舒服，更不容易表達需求。避免用責罵面對狗狗的異常行為，反而要多多撫摸和擁抱他們，愉快的心情對病情和生活品質都有幫助喔！

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