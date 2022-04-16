幼犬咬人不是因為換牙？小狗咬人時你必要知道的Do’s & Don’ts

每當回到家，看見小狗狗開心地跑向你，然而背後卻是家中物品碎片凌亂散落一地，總令人好氣又好笑。這個場景毛爸媽是不是已經習以為常？ 幼犬咬人 、亂咬東西原因是什麼？有哪些辦法可以改善呢？



汪喵邀請專業寵物行為訓練師—單熙汝和大家分享如何從根本解決幼犬咬人、亂咬的問題！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

本篇內容可以了解到：

．幼犬咬人、亂咬的原因

．幼犬咬人的應對方式

．滿足幼犬愛咬的欲望—正確的遊戲方式

▼▼▼按圖即睇幼犬咬人原因及解決辦法▼▼▼

+ 18

幼犬咬人的原因是換牙？

好奇心才是幼犬咬人、亂咬的主要原因！

無論幼⽝經歷換牙或長牙，都不是因為牙⿒癢而想咬⼈。幼⽝時期對各種事物都充滿好奇心，⽣活中習以為常的物品，對狗狗來說都是第⼀次⾒到。這時幼犬就會想探索新奇的事物，而探索⽅式就是⽤⼝腔聞聞看、舔舔看、再咬咬看。

與其說是因為換牙而到處咬，不如說狗狗愛⽤嘴巴來探索新事物，而年紀剛好也在換牙期。隨著年齡增加，對周遭的事物差不多了解透徹了，就會開始減少咬某些物品的興趣。

幼犬咬人時的 Do’s & Don’ts

雖然狗狗亂咬可能會隨著年齡增加減少，但我們還是可以在幼犬階段透過正確的方式，減少 幼犬咬人 、亂咬的行為，從小建立好習慣！

Don’ts—誘使幼犬咬人的行為

電⼒滿滿的幼犬隨時準備好要玩耍，當你伸⼿摸狗狗的頭或⾝體的時候，發生咬人行為，代表幼犬以為你要和牠玩咬⼿遊戲！

請減少咬手遊戲及誘使狗狗咬人的⾏為，例如：⼿伸出來故意給狗狗咬，咬了以後和牠說『不可以』這樣或許能教會狗狗，但只適⽤少部分狗狗且效果緩慢，有些膽⼩的狗狗容易因此感到挫折；特別聰明的還可能⾺上轉咬⼿以外的地⽅。

Do’s—給予能咬的玩具與稱讚

毛爸媽必須明確的拿出幼犬可以咬的玩具來互動，直接給予狗狗能咬的玩具，並在當下不斷開⼼地稱讚牠，是最快速也最快樂的訓練⽅式。

滿足幼犬愛咬欲望—玩具挑選與玩耍方式

拉扯玩具滿足幼犬狩獵本能

玩具能滿⾜幼⽝的探索欲望！互動玩具簡單分為兩種：拉扯型與丟接型。其中拉扯是每⼀隻狗與⽣俱來的狩獵本能！拉扯就像在拔河⼀樣，最終會有⼀⽅將玩具搶走再開始下⼀回合。

這種拔河的感覺是否似曾相似？其實就是狗狗咬了禁品後，你急著把禁品搶回來的場景！搶回物品會讓狗狗以為是驅動你和牠玩拉扯遊戲的辦法，所以幼犬無聊的時候，才會每次都非要亂咬禁品不可。

如何提升狗狗對玩具的興趣？由你的反應決定

STEP 1. 採購狗狗基本玩具

提⾼狗狗對玩具興趣，終結幼犬咬人、亂咬，可以先去採購⼀番基本玩具，包含：嗅聞類型、藏食類型、結繩類型、拉扯類型及啾啾類型的玩具。

Step 2. 玩具放在禁品附近 or 容易取得的地方

將玩具妥善的安置在家中各處及狗狗容易取得的地⽅，例如：放拖鞋的位置、狗狗床窩附近或毛爸媽經常活動的空間，增加狗狗咬玩具⽽非禁品的機率。

Step 3. 狗狗咬玩具時給予關注！

讓狗狗對玩具充滿興趣的關鍵在於毛爸媽要對玩具有興趣和反應。⽬擊狗狗觸碰和咬玩具的當下，記得要⾶奔過去搶或者關注，像是平常你要搶回禁品⼀樣⼤的反應，重複好幾次後狗狗就會對這個玩具愛不釋⼝喔！

其實幼犬咬人、亂咬的原因，主要是出於想探索新事物的好奇心！這個階段的狗狗就像小寶寶一樣，需要毛爸媽更多的包容及耐心，用正確的方式與幼犬玩耍、消耗精力，就能大幅減少幼犬『搗蛋』的行為唷！

【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】