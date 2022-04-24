什麼時候訓練狗狗最好？　原來這個階段最適合還能培養人狗間感情

無論我們養什麼品種的狗狗，我們在最初把牠們接回家的時候，都要首先對牠們進行一個初級的訓練，初級訓練對於狗狗來說，三個半月往後到五個月左右的時候，是牠們的最佳訓練時期，這個時候的狗狗可塑性是非常高的，所以我們要想把狗狗訓練的更好，那麼一定要在牠們幼犬3-5個月的時候就抓緊訓練。



我們在過去生活在老家的時候，基本上家家戶戶都會有一隻狗，那個時候我們養狗大部分都是只給牠們吃喝，但是沒有注重培養牠們，也沒有把精力放在訓練牠們身上。隨著我們時代進步，現在很多人養狗也不單單是為了讓牠們更好的活著，相反會教牠們一些東西，訓練狗狗成為一隻更合格的寵物。

訓狗不僅能增加我們和狗狗之間的親密度，而且也能讓狗狗的人生更加豐富多彩，那麼我們在訓練狗的時候都是要從一些初級小技巧開始訓練的，也許你還不知道初級狗訓練什麼時候最為合適，下面我就帶大家更深刻的了解一下。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

給狗狗訓練要從小開始，訓練時這點常被狗主忽略。

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1. 初級狗訓練什麼時候最為合適

初級狗訓練什麼時候最為合適？我們在最初訓練狗的時候，一定要在牠們幼犬的時候就注重培養、開始訓練。

最好是在牠們三個半月以後到五個月左右的這段時期開始訓練，這是初級訓狗的最佳時期，如果等到狗狗的年齡再大一點，成犬以後的狗狗是不容易被馴服的。

2. 訓狗時應該注意什麼

上面我們說了初級狗訓練什麼時候最為合適，接下來我們要關注的就是狗狗初級訓練應該注意什麼，因為我們最初訓練狗狗的時期是在牠們幼犬的時候，這個時候呢狗狗還是比較淘氣、調皮的。

而且牠們的專注度也不是很高，這時我們訓練牠們的時候一定要擁有足夠的耐心和包容心，千萬不可以因為牠們不遵守我們的指令就打罵牠們，這樣只會適得其反，讓牠們更害怕，我們要給一些適當的獎勵來鼓勵牠們，比如說小零食或者是語言獎勵。

訓狗的確是一個需要花費很多時間的事情，相信大家看完上面的內容以後都已經知道初級狗訓練什麼時候最為合適了，最後也祝願大家都能夠開開心心的把自己家的毛孩子訓練成功。

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