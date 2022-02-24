狗狗玩具應怎麼挑選？　除觀察玩耍習慣外　還要考慮這關鍵要點

如果不想狗狗破壞家裏的東西，怎麼辦呢？在對牠進行訓練之前，有兩個更好的建議。第一，讓狗狗有充足的運動，累了就不會一直拆家。第二，給狗狗找真正能玩的東西，玩具！玩具在狗狗從小到老，都有很大的作用。但外面的玩具數量驚人，「可愛、便宜、耐咬、安全」等各種標籤，我們應該給狗狗買哪種？玩具的選擇很重要，如果買的不對還會傷害狗狗。



這裏有一些為狗狗挑選玩具的建議，讓你不花多餘的錢買沒用的玩具，同時避免可能的危險。

想挑選最合適的狗狗玩具，點擊圖片了解有什麼要考慮的地方。

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觀察狗狗的啃咬和玩耍習慣

要考慮的最重要的事情，就是狗狗的個性。牠們如何與玩具互動非常重要，不然你可能買到一些狗狗不喜歡的玩具，簡直浪費錢。而且不適合的玩具，可能會讓狗狗不用幾分鐘就咬壞了。

所以，觀察狗狗玩耍，注意以下行為：

狗狗喜歡撕咬玩具，撕毀玩具掏出裏面內容物，殺死那個會吱吱叫的玩具；

對這隻狗狗來說，毛絨玩具可能不適合，因為牠們會在幾分鐘內毀掉，而且牠們會吞下內容物，尤其是當你不在家看牠們的時候。挑選更耐用的玩具，如橡膠或帆布玩具，可能是更好的選擇。之前買過一次警犬訓練級別的啃咬玩具，質量槓槓的。

狗狗喜歡會動的玩具，滾動的球，飛盤，等等。

這些狗狗對毛絨玩具不感興趣。相反，選擇球（橡膠比網球好，因為網球會磨損牙齒！）、橡膠飛盤（比塑料口感更舒服）等。

狗狗喜歡毛絨玩具，用作枕頭，放在嘴裏但不啃咬。

從年齡上看，許多幼犬喜歡橡皮型咀嚼玩具，因為小時候牠們正在長牙。發情期的狗狗會喜歡柔軟的玩具，可以舒適地抓住和拉扯，甚至作為「啪啪啪」的對象。成年後，你的狗可能需要更堅固的玩具，例如粗繩或更硬的橡膠球，甚至是木質的啃咬玩具。

不同的狗狗對材料的偏好也不一樣，除了形狀、軟硬度、口感手感之外，還有玩具的氣味，狗狗不喜歡一些含有刺激氣味的材料。出於新鮮感可能會玩兩下，但不久就打入冷宮。

接下來，將牠們喜歡的玩具類型與上面的遊戲習慣相互參照，進一步縮小遊戲範圍：

‧ 喜歡吱吱作響的玩具

‧ 喜歡安靜的毛絨玩具

‧ 喜歡有質地的玩具來磨牙

‧ 喜歡會動的玩具



將狗狗的愛好進行排列組合。例如，一隻小狗喜歡會動的，有質地可以啃咬的，就有一些玩具球非常符合，而且還有不規則的運動軌跡，狗狗獨自玩也可以。

考慮狗狗玩具的大小

根據狗狗的體型大小選玩具。許多玩具只適合小型犬，因為牠們規格小。如果狗狗是吉娃娃，甚至是法鬥，這可能正是你需要的。然而，對於可以把玩具吞下去的金毛來說，是完全不合適的。狗狗玩具大小的挑選重點：不要買任何能完全放在狗狗嘴裏的玩具，因為可能會讓狗狗有窒息的危險。幼犬比成年狗更容易亂吞東西。如果玩具被咬壞成幾塊，把玩具收走，以免狗狗吃下之後對身體不好。

考慮狗狗的破壞力。玩具被貼上「小型犬」標籤的另一個原因是，因為小型犬的咬合力比較弱。同樣，這對一些小狗來說可能是完美的，但對大狗來說不用一會兒就被玩壞了。

確保你買的玩具，能夠承受狗狗的啃咬和粗暴玩耍。

如果不想考慮那麼多，買安全耐用的玩具即可

第一選擇當然是結實、更耐用的玩具。像一些警犬、護衛犬的玩具，雖然設計感不強，但質量好耐咬。小狗的話，只要買一些品牌的玩具，注意材料是否安全，基本沒什麼大問題。

對於很多城市養狗的主人，城裏又沒有給狗一塊玩的地方，不像鄉下的狗狗滿山跑，路邊的花花草草小石子都能玩。所以給狗狗添置一些度日的小玩意，讓牠們每天在家裏等你的時候也不會太無聊~

你家狗狗喜歡什麼樣的玩具呢？

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