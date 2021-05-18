狗狗超級食物｜西蘭花外這款食物都可抗癌　18種營養值高寵物食品

撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-05-18 08:00

想身體健康，首先要食得健康，只要懂得揀選有益的食物，狗狗自然可以活得健康。 要吃得健康，不一定要大花金錢購買補充品，不少食物都含有豐富的營養，甚至被稱為「超級食物」，只要狗狗進食得宜自然身體健康！

別以為「超級食物」一定價值不菲，街市隨處可見的西蘭花就是民間常見的超級食物！它含有豐富的維他命C、鈣質、鐵質、纖維，對狗狗的免疫力、腸胃都有極佳的幫助！而且它具有極高的抗氧化成分，還有助抗癌！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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上述食物大部份味道極佳，深受狗狗歡迎，而且價格親民又容易購買，大家不妨多給狗狗吃。

同場加映：《香港01》搜羅10種人類常吃的食物，但原來對狗狗有潛在危險。主人在餵食物給狗狗前，要加倍留意。

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同場加映：人類食物對毛孩來說，真的是危機重重，有哪些月餅對狗狗來說是最危險的呢？

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同場加映：對於市面上五花百門的狗糧，一眾狗主在選擇時，是否無從入手呢？最近全球權威寵物雜誌《World Dog Journal》便公布了2021年狗乾糧推薦名單，選出了60個可靠狗糧品牌。寵主可透過這名單得到一些啟示，或許能在你挑選狗糧時，提供更明確方向。

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