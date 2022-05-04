教導貓咪使用貓砂教程　原來觀察喵主子使用貓砂也是鏟屎官必修課

貓咪當然不是天生就會使用貓砂，有些貓咪一開始對於在貓砂盆上廁所還極為排斥，下面就介紹一些實用的貓砂訓練法，輕輕鬆鬆讓貓咪乖乖的在貓砂盆裏上廁所。



為了不讓貓咪隨處大小便，我們需要訓練貓咪使用貓砂，但貓咪當然不是天生就會使用貓砂，有些貓咪一開始對於在貓砂盆上廁所還極為排斥，相信平時主人們在教會貓咪使用貓砂上也是花了不少功夫的，下面就介紹一些實用的貓砂訓練法，輕輕鬆鬆讓貓咪乖乖的在貓砂盆裏上廁所。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

輕鬆導教貓咪使用貓砂盆上廁所。

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一、方法

1、將貓砂盆放在一個安靜的地方。貓咪喜歡在安靜的沒有喧囂的地方上廁所。把貓砂盆放在不擋道的地方，如洗衣房、次衛生間或有屏風的門廊，能夠產生更好的訓練效果。如果你的貓咪年紀不小了，一定要將貓砂盆放在容易夠得着的地方。

你總不想讓貓咪為了上廁所還要沿着樓梯或傢俱爬上爬下吧。貓砂盆本身也應該讓貓咪感覺舒適。貓一般喜歡開放式貓砂盆，而不太喜歡封閉式貓廁所。可以用無味貓砂（貓咪也喜歡），不會產生太多灰塵。貓砂盆越舒適，貓用牠的可能性就越大。

2、在給貓餵食不久之後把貓放進貓砂盆裏。每次餵食之後都這樣做，能讓貓咪開始懂得貓砂盆的作用。最終貓咪有了需求之後會自動去貓砂盆上廁所。

3、貓咪用了貓砂之後要給牠獎勵。

每次貓咪成功用完貓砂盆之後，給牠餵點小零食作為獎勵，表揚一下。貓咪和所有的動物（包括人）一樣，都吃褒獎這一套。這種積極強化很快便會產生積極效應。

4、不要在貓咪亂拉之後懲罰牠。

消極強化的辦法無法訓練貓咪，對牠大聲吼叫或是打牠屁股只會讓牠害怕。如果你的貓咪在別的地方拉屎拉尿了，先讓牠聞聞剛剛拉過的地方，然後溫柔地把牠放進貓砂盆裏。

5、保持貓砂盆清潔。

如果貓咪偶爾開始把花盆或地毯當成廁所用，往往是因為牠覺得貓砂盆的衛生環境不好。記住每天要鏟貓砂，每月清洗幾次貓砂盆。貓砂也要經常更換，不要讓貓尿氣味停留。

6、選擇你的貓喜歡的貓砂。

有些貓對貓砂很挑剔，最好嘗試幾種不同的貓砂，直到找到你的貓咪最喜歡的那一款。

二、注意事項

訓練幼貓是最容易的，不過訓練成貓也是可能的。買你家貓咪喜歡的零食。切忌過分餵零食。這樣做會讓貓咪對美味的零食習以為常，無法把牠們看作獎勵。同時也會讓貓咪發胖，體重超常，引發嚴重的健康問題。

三、貓咪不使用貓砂盆可能身體不適

如果無論怎麼訓練，貓咪都不使用貓砂盆，最常見原因是牠們的身體狀況出了問題，比如尿路或膀胱感染發炎、腸道有寄生蟲、受傷等，這些疾病會導致貓咪在排便時感覺痛苦，所以貓咪自然而然地將貓砂盆和痛苦聯繫了起來，於是牠們就會找其他讓自己更舒服的地方排便。

雖然貓咪去別的地方排便也不能解決痛苦，但這對主人來說卻是一個非常有用的信號，一旦你發現貓咪不再使用貓砂盆，最好趕緊跟獸醫聯繫，並給貓咪做一個全面的體檢。而如果貓咪不僅不使用貓砂盆，同時還有不排便的現象，主人一定要立刻帶牠們去寵物醫院，因為如果貓咪兩天以上都無法正常排便，牠們很有可能會死於急性腎功能衰竭。

當然貓咪不使用貓砂盆不一定全是由自身疾病引起的，貓砂不合適、貓砂盆太小或太髒都有可能引起貓咪的不滿，進而牠們就通過在其他地方排便來向主人表達情緒。不過只要貓咪不使用貓砂盆，主人就要儘快找出背後真正的原因，以免出現貓咪因急性腎功能衰竭而死亡的情況。

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