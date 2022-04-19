幼貓精力旺盛愛咬人　送你逗貓秘訣　令幼貓咬人的3大NG行為勿做

幼貓體⼒滿滿⼀刻也安靜不下來。⾃從離乳後，為了邁向獨立成長之路，⾸要條件就是能夠⾃行打獵來溫飽、保護⾃⼰，所以與同伴模擬狩獵是每天最主要的任務。但若沒有適當地狩獵、消耗精力，可能會造成幼貓破壞家具或愛咬人…



汪喵邀請到專業寵物行為訓練師—單熙汝，跟大家分享『如何正確與幼貓玩耍』幫助貓咪模擬狩獵、消耗精力，以及千萬要注意的『造成幼貓愛咬人的NG行為』。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼按圖即了解如何正確與幼貓玩耍▼▼▼

+ 19

狩獵是除了吃和睡外，最重要的事

普遍2 ~ 6⽉齡的貓咪，每⽇狩獵需要的時間達到貓⽣的最⾼峰。漸漸長⼤後就會縮短狩獵時間，相對睡眠時間也會較長⼀些。 這時候的幼貓幾乎無時無刻都想著要狩獵，也就是遊戲、玩耍。如果沒有豐富的狩獵環境和⽬標，幼貓會本能性的找到任何可以成為獵物的東西，可能是你的眼鏡、棉花棒、家中另⼀隻貓或毛爸媽本⼈，所以就容易得到⼀個結論：『我的貓很愛咬人。』

所以⾝為幼貓家長，每⽇必須建立牠們的追逐狩獵及探索寶藏在對的⽬標上，技巧性幫幼貓放電！

掌握玩耍要領！減少錯誤狩獵行為

貓咪對逗貓棒興趣缺缺？家長可能沒掌握好逗貓秘訣，盡量讓逗貓棒-障礙物-貓成⼀直線，貓和逗貓棒之間必須要有障礙物讓獵物躲藏，也讓貓咪埋伏。逗貓棒給貓咪抓到以後，『等待』貓咪放⼿或者鬆⼝後，毛爸媽再重新揮動逗貓棒將獵物藏好。絕對不要和貓咪拉扯獵物，這樣會使貓咪認為抓不到或者資源不⾜⽽有挫敗感。

另外，貓咪活動其實不需要跳上跳下或在家裡跑百米，這樣的遊戲效果並不⼤。可以利⽤紙箱、貓抓板、貓隧道等擺放出⼀個遊戲區，讓獵物在遊戲區內躲藏即可，這樣的逗貓⽅式能讓貓咪專注且思考怎麼撲抓，消耗體⼒更事半功倍喔！

增加幼貓咬人機會的NG行為有哪些？

⼤家最關⼼的是怎麼教貓咪不要咬咬或者怎麼制⽌貓咪咬咬，答案是：沒有⼀種⽅法適合全部的貓咪，不過切忌以下三件事，可以不讓貓咪咬⼈變嚴重哦！

常⾒的情況是要阻⽌貓咪做某件事情的時候，會抓住貓咪或將貓咪抱起限制活動，這個動作會讓貓咪判定⾃⼰被狩獵，本能性的想要掙脫或者抓咬，增加貓咪對⼿部的厭惡感及狩獵反應。 建議可以讓貓咪學習了解⼀些引導指令，⽤引導的⽅式讓牠離開。

貓咪專注在做⾃⼰的事情或者狩獵的狀態下，對於突如其來的伸⼿，會判斷⼿也加入了狩獵遊戲，這樣⼀來就會讓貓咪誤以為毛爸媽是要⽤⼿和牠模擬狩獵。

⼈類擅長⽤語⾔溝通，習慣性地會⽤「講的」和貓咪溝通，但貓咪不⼀定聽得懂也不⼀定搭理，發現貓咪對於會動的東⻄較有反應，於是⽤⼿做⼀些吸引貓咪衝過來的動作。這樣雖然能夠成功讓貓咪衝過來，但對幼貓的學習上來說，牠們認為是要衝向好玩的獵物，因此造成訓練貓咪咬⼿腳的⼀個⽇常細節。

幼貓時期是精力旺盛、愛玩耍的階段，但同時也是毛爸媽和貓咪互動、增進感情最好時機。許多事都需要透過學習、訓練來慢慢達成，所以需要毛爸媽更多包容且深入了解幼貓的行為習性，學習正確的玩耍方式，讓幼貓不僅玩得開心，毛爸媽也不會傷痕累累哦！

【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】