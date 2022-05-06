解決貓咪亂磨爪要靠這3個辦法　檸檬水可保護傢俱免受主子毒手？

首先我們要認識到一件事情是，貓咪磨爪是天性，我們是沒有辦法強制貓咪不去磨爪子的。有了這個共識，我們就不必在禁止貓咪磨爪上下功夫了。但是貓咪如果亂磨爪，主人的傢俱就要遭受「毒手」了，牠們尤其喜歡皮革和絨布的製品。



為了保護傢俱，那麼從小就開始訓練貓咪磨爪就是很重要的一件事情了，即使現在貓咪已經有了亂磨爪的壞習慣，也可以通過以下方式來糾正。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪磨爪是天性，鏟屎官只能找對策方法。

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1.保護傢俱

在貓咪習慣磨爪的地方噴灑一些貓咪不喜歡的東西，譬如檸檬水、花露水、風油精、醋等。貓咪聞到就會跑開，但是這一方法不能持久，味道散去，貓咪還是會跑過去。

在傢俱上貼上錫紙和雙面膠。貓貓的爪子不喜歡這些東西的觸感，能一定程度上保護傢俱不被破壞。

2.訓練辦法

首先一定是要準備一塊貓咪專門磨爪的工具。可以購買也能自己製作。可以多準備幾塊，放在貓咪平時喜歡去磨爪的地方，上面能撒上一些貓薄荷來吸引牠。而且平時一旦發現貓咪在傢俱上磨爪，就馬上告訴牠「不行」，並把牠帶到專門磨爪的地方去。如果貓咪不太聽話，可以在牠磨爪的時候，用水噴一噴牠，讓牠形成條件反射。但是注意別噴進貓咪的耳朵裏。

3.定期修剪

如果不放貓咪去外面，最好還要定期修剪貓貓的指甲，防止指甲過長過尖。

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