貓咪獨自在家超過一天出現分離焦慮　出遊Check List你做齊未？

每當要出差、出國或返鄉，貓奴總會思考「 貓咪自己在家適合嗎？」雖然相較於狗狗，貓咪相對獨立自主，但是貓咪對於貓奴的依賴可能超過你的想像喔！貓咪單獨在家超過一天可以嗎？哪些情況不建議超過24小時？出門前要做好哪些準備？



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本篇內容可以了解到：

．貓咪單獨在家會無聊嗎？

．貓咪可以自己在家多久？

．貓奴外出注意事項清單！



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貓咪自己在家會無聊嗎？

貓奴離開太久，貓咪可能會感到無聊、寂寞。

雖然貓咪總是表現一副不在乎的樣子，但根據研究指出，正常的情況下，貓咪對飼主其實是依賴且有情感連結的，在有貓奴的陪伴下，貓咪會感到安心且有安全感。

因此當飼主不在或離開太久，貓咪很有可能會感到無聊、壓力。這些情緒壓力，可能會造成貓咪破壞家具、排泄及健康問題。所以在出遠門前做好準備，對貓咪來說很重要！

貓咪自己在家超過一天可以嗎？

成貓不建議超過兩天以上！

一般來說，當食物、飲水充足且有乾淨貓砂盆的情況下，成貓可以單獨在家超過24小時（視貓咪情況而定），但不建議超過兩個晚上，除了長時間累積的貓砂盆會發臭、食盆及水碗不乾淨外，貓咪可能會因貓奴離家過久而感到壓力，引發生理狀況，例如：食慾不佳、不上廁所或拉肚子等

注意！幼貓、老貓不建議超過一天

3-6個月的幼貓平均一天4-6小時要餵一次，加上活動力旺盛，可能會因為在家跑跳造成受傷或家具損壞；老貓則對於環境變化敏感，貓奴不在更有可能因壓力而導致身體不適，一旦發生問題、疾病沒有及時處理，後果可能不堪設想。

成貓不建議單獨在家超過兩天；幼貓和老貓，則不建議超過一天。若有需要，建議請熟悉的朋友、專業寵物保母或寵物旅館幫忙照顧。

貓奴出門前準備懶人包！

有些人會說，有自動餵食機、飲水機或貓砂盆，就不用擔心啦！這些設備雖然方便，但故障、停電的狀況依然會發生，若是沒有做好準備，可能會造成嚴重後果。就算出門時間不長，也要盡量滿足貓咪一切所需，並設想任何 貓咪自己在家 的可能突發事件對策。

貓奴出門前CHECK LIST！

√ 食物、飲水要充足

1. 足夠的乾主食

離家時間較長，建議準備乾主食（凍乾、乾糧）給貓咪吃，濕食可能會因長時間放置而滋生細菌。建議家裡可以常備貓咪喜歡、習慣的乾主食，出門時間長就可以給貓咪當主食吃。如果使用自動餵食機，也建議將足夠的分量放在一般貓碗中，以防停電或故障造成貓咪沒東西吃。

從不在家時間可以推估貓咪需要多少主食。可以分配到不同的碗盤、玩具中，放置在各個地方，讓貓咪在尋找食物的過程，也能享受覓食的樂趣！

2. 四處擺放水碗

除了流動飲水機外，出門前建議在貓咪常經過的路線放置裝滿乾淨飲用水的杯子、水碗，讓貓咪能夠隨時補充乾淨的飲水，也能防止流動飲水機停電、故障導致貓咪沒有水喝。

√ 乾淨的貓砂盆1-2個

出門前建議將貓砂的尿塊、糞便清理乾淨，補足乾淨的貓砂或是多準備一個貓砂盆，讓貓咪在貓奴外出期間，不會因為砂盆不乾淨而憋尿或四處便溺。

√ 防止貓咪接觸危險用品、空間

1. 散布在空間的藥物、精油及香氛

如果不小心打翻或誤食可能會造成犬貓中毒。家中若有這些物品，一定要放在貓咪無法接觸的地方，例如：櫥櫃、設置防開裝置。

2. 封閉不想讓貓咪進入的空間

廁所、廚房等房間若有擺放清潔用品、重要電器或設備等，建議將房門關起或封鎖，不讓貓咪進入。如果是會開門的貓咪則可以使用手把防開安全鎖，避免貓咪誤闖危險的地方。

√ 提供貓咪玩具、娛樂空間

準備貓咪可以自己玩的玩具，分散貓咪注意力並協助消耗精力，以下物品建議可以在外出時多準備一些，放在不同地方，幫助貓咪紓壓：

．紙箱、抓板

．貓草玩具

．互動玩具：藏食玩具、不倒翁等

【注意！】在沒有毛爸媽的監視下，不建議擺放會造成貓咪誤食、纏繞的玩具，例如：細繩逗貓棒、線狀物。

√ 超過兩天，聯繫朋友或寵物保母定期探訪

若外出超過兩天，建議請貓咪熟悉的朋友或有經驗的寵物保母每天至少探訪一次，幫貓咪換乾淨的食盆、水碗以及貓砂盆，也可以陪陪貓咪玩耍。若是貓咪害羞、怕生，至少可以讓貓咪有乾淨的生活環境。

提前跟朋友或寵物保母約定固定時間探訪，若情況不允許，也建議將貓寄養在信任的寵物旅館。當發現緊急事件也能及時處理，有人能及時支援很重要喔！

以上的清單提供毛爸媽在出門前檢查好貓咪必備的生活清單，雖然貓咪看似獨立，但還是很依賴貓奴給予的關愛和資源。提前做好外出的準備，除了 貓咪自己在家 可以舒服、自在外，貓奴在外也才不會提心吊膽喔！

【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】