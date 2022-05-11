舒適養貓空間規劃指南　給喵星人打造一個理想又安全的生活環境

貓咪是領域型動物，熟悉且有安全感的環境相當重要。規劃室內空間時，要同時考量貓奴和貓咪的習慣及需求，為了讓貓咪能舒適⽣活，了解貓咪重要習性、日常活動很重要，如此才能規劃出理想的養貓空間 。



本篇內容可以了解到：



．貓咪舒適睡窩指南

．貓咪日光浴空間規劃指南

．貓咪垂直空間規劃指南

汪喵特別邀請 專業寵物訓練師 單熙汝 分享規劃舒適養貓空間指南！

毛爸媽知道貓咪一天中會有哪些日常嗎？接下來會將貓咪的重要日常（除了吃、大小便外）分成三大部分，可以思考現在的生活空間該如何布置能讓貓咪生活品質更好！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼即睇舒適養貓空間規劃指南▼▼▼

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養貓空間 規劃 1｜好好睡覺的地方！

貓咪睡覺的需求需要被滿足。

有沒有注意到經常在屋簷上休息、睡覺的貓咪呢？其實貓咪⼀天中有三分之⼆的時間都在休息或睡覺。長時間的休眠，再短時間爆發狩獵是貓的天性。因此家中有能讓貓咪好好休息、睡覺的空間可以說是非常重要規劃之一。

貓咪舒適睡窩指南

．專屬睡窩至少 >2

貓咪睡覺不會固定在同一個地方，通常會尋找喜歡的地點輪流睡！我們可以準備⾄少兩處「貓咪專屬睡窩」。讓貓咪需要的時候能擁有⾃⼰的睡覺空間，⽽不會被貓奴的⽣活變動干擾。例如：貓咪平常都睡沙發，當有不熟悉的客⼈拜訪時，可能就會因害怕被打擾，而不睡沙發。

．睡窩選擇

可以是瓦愣紙材質的、⼀塊布或箱型等，只要貓咪喜歡、願意躺進去的地方，都能發揮專屬睡窩的功能喔！

養貓空間規劃 2｜享受日光、風景的地方

貓咪是需要且喜歡曬太陽的，可以發現牠們會挑選陽光直射的時候，躺在豔陽下睡⼀下午，整隻貓曬到微微發燙、⾦光閃閃，這可是貓咪很重要的活動呢！所以室內空間若有對外窗，不妨規畫一個專屬小空間，讓貓咪享受陽光灑落的時刻。

透明窗戶的也能創造變化！

對外窗、落地窗會是貓咪獨⾃在家，沒有人和牠互動時的良伴。這裡每天會有不⼀樣的風景變化，可能是家中除了貓奴以外，有最豐富動態變化的地⽅，滿⾜貓咪對於動態環境的需求，甚至還能幫助舒緩貓咪焦慮的情緒唷！

日光浴空間改造指南

挑選太陽能直射進來的窗⼾，安排櫃⼦或是跳台在窗邊，讓貓咪能夠享受陽光，也能經常觀賞窗外的風景，彌補無法隨時出⾨遊走的單調⽣活。 以下幾個小方法，可以提供毛爸媽不同 養貓空間參考：

1. 現有對外窗

■ 將貓跳台或置物櫃放在窗邊，視野更好

■ 可加裝鐵架和窗戶平行



2. 落地窗

■ 可安裝吸盤吊床，能看到更遠風景



3. 半戶外陽台

■ 若沒有適合的對外窗，也可將陽台布置成可以休息的半戶外



養貓空間規劃 3｜居⾼臨下的地方

高處能提供貓咪安全感！

因為天性使然，貓咪喜歡往⾼處攀爬，⾼處能夠避開⼤部分地⾯上的衝突，有助於提升安全感，也能讓貓咪在不想被打擾的時候好好休息。相較於狗狗，貓咪更需要的是垂直空間。

垂直空間改造指南



．聳立的貓跳台挑選指南

■ 高度 >180 cm

因為天性使然，貓咪喜歡往⾼處攀爬，⾼處能夠避開⼤部分地⾯上的衝突，有助於提升安全感，也能讓貓咪在不想被打擾的時候好好休息。相較於狗狗，貓咪更需要的是垂直空間。



■ 穩健、寬敞的檯面

如果檯面容易晃動、不穩，貓咪會感受到不安全，一兩次之後就不再冒險使用了。



■ 木質 & 有摩擦力的布料

較粗糙的表面能方便貓咪在跳躍或攀爬的時候不容易滑，善用指甲來輔助上下。



．善用原本家具

原有的櫥櫃，像是衣櫥、書櫃或冰箱上⽅，利⽤⼜⼤⼜穩的傢俱們佈置成貓咪可以居⾼臨下的好去處。



其實貓咪的需求空間並不複雜，有時候只需要小小的改造，甚至不需花錢，讓我們一起來著手規劃理想舒適的養貓空間吧！

【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】