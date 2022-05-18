貓砂盆挑選指南　長度、高度、寬度原來大有學問　新手鏟屎官必睇

貓砂盆推薦選哪一種？養貓新手好困擾！單層或雙層？開放式還是密閉式？高度要多少？市面上各種造型、功能眼花撩亂。其實挑貓砂盆就像找情人一樣，沒有最完美，只有最適合！



這次汪喵整理了貓砂盆推薦挑選指南，這些原則及眉角，你注意到了嗎？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

內容快速瀏覽：

．STEP1｜了解貓咪習慣的貓砂種類：單層 vs.雙層砂盆

．STEP2｜挑選原則—砂盆空間大小

．STEP3｜挑選原則—開放式 vs.封閉式

．常見 QA：可以訓練貓咪使用自動貓砂機嗎？

．STEP4｜挑選原則—一體成形好清潔

．常見 QA：貓砂盆多久清一次？怎麼清？

▼▼▼即睇貓砂盆挑選指南！▼▼▼

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挑選前，先了解貓咪習慣的貓砂種類

目前市面上的貓砂主要分成兩大特性：凝結型及崩解型。毛爸媽可以先從貓咪習慣的貓砂種類，初步挑選需要單層或是雙層砂盆。

凝結型貓砂 → 單層貓砂盆

凝結型貓砂碰到水後會凝結成塊。所以當貓尿在貓砂上，貓砂就會凝結成尿塊，這時利用砂鏟將尿塊或糞便清除就可以囉！凝結型的好處是方便清理、容易觀察排泄狀況，所以是最多貓奴使用的種類。例如：礦砂、豆腐砂等。因為凝結型貓砂會使用貓砂鏟直接清除，所以會搭配單層貓砂盆使用。

崩解型貓砂 / 水晶砂 → 雙層貓砂盆

崩解型的意思是原本大顆粒的貓砂，碰到水後崩解成粉末，常見例如：木屑砂（松木砂）。貓尿在貓砂上後貓砂顆粒會粉碎，所以會搭配雙層貓砂盆，上層為未崩解貓砂，下層幫助蒐集粉碎的排泄物。

常見的水晶砂屬於非凝結也非崩解型的種類，主要靠顆粒孔洞吸附貓尿。沒有被吸附的尿液仍會順著顆粒縫隙往下流，因此建議使用雙層貓砂盆。下方放置尿布墊，吸附多餘的尿液，並定期更換，才不會造成盆底發臭喔！

貓砂盆推薦挑選指南—夠大超重要！

毛爸媽可以試想家中廁所變的壅擠又狹小，不論進出或轉身都非常困難…你會不會想到上廁所就頭痛呢？貓咪也不例外！一個好的貓廁，整體的空間大小很重要，如果砂盆空間不足，貓咪就不願意去上廁所，這時遭殃的可能就是家中的沙發或床墊了。

大小不是看體重！如何決定貓砂盆空間？

貓咪上廁所有一系列的標準動作，包括：嗅聞、抓扒、轉身及埋砂，貓砂盆的長寬會影響貓咪轉身是否流暢，因此挑選首要原則，就是要依據貓咪的體型來決定要購買大小。

貓砂盆的長度及寬度建議

砂盆長度至少要有貓咪1.5倍身長，或以貓咪從鼻尖到尾巴伸直長度作為參考值。

★ 要注意的是這是裝完貓砂後的內部長度，不是外觀的長度，只要想像是貓咪實際使用的空間大小就對啦！

文治堅貓咪注意！砂盆大小不能單看體重

文治堅貓咪身長較長，不到4kg的文治堅身長可能與4kg以上的混種短毛貓一樣！因此貓砂盆推薦挑選要以貓咪能輕鬆轉身作為標準，也就是依據貓咪身長來選擇。

貓砂盆的高度建議

城牆可以高，但是入口要容易進出！方便進入的砂盆對貓咪來說很重要，一般上入（頂入）式的砂盆或貓砂櫃，會增加進出難度，可能會造成貓咪不想進去上廁所，另外老年或有關節疾病的貓咪，也不適合這些貓砂盆種類。

因此砂盆高度挑選原則是：入口方便貓咪進入，周圍高度可以依據習慣挑選。可將使用習慣分為：一般、會噴尿或愛撥砂、有特殊需求的貓咪

1. 高度12~17cm — 一般使用習慣貓咪

如果貓咪平時都會蹲低尿尿，且不會特別愛玩砂，可以選擇一般12~17公分高的貓砂盆。

2. 高度20~30cm —會噴尿或愛撥砂貓咪

會在垂直平面噴尿或喜歡撥砂、玩砂的貓咪，則可以選擇周圍高度更高（20~30公分）的砂盆，防止尿液或貓砂噴濺到外面。但還是要注意入口（小於等於15公分）不能過高，一定方便貓咪進入喔！

3. 入口高度6~8cm —幼貓、老貓、關節問題貓咪

幼貓、老貓及關節問題貓咪，因為行動較不方便，建議要選擇比一般更低的高度，入口大約為6-8公分，減少進出的困難。

貓砂盆推薦挑選指南—開放式 vs. 封閉式

確認空間大小後，許多毛爸媽也會考量，要開放式還是封閉式的呢？這題其實就沒有標準答案了唷！可以依照貓咪喜好選擇。但還是要回歸第一點，一定要選擇空間大、好進出的入口，有些封閉式砂盆入口、整體空間小，不適合一般貓咪。

常見QA 1. 開放式貓砂盆會不會讓貓咪沒隱私或安全感？

許多人擔心開放式砂盆沒有隱私，但其實貓咪不需要我們認為的隱私！ 研究指出，貓咪在野外找隱密的地方排泄是比較安全的。不過對家貓來說，撇除家裡多貓不合或對飼主缺乏信任的情況，整個室內都相當有安全感。

一般來說開放式貓砂盆會比封閉式更加寬敞、容易進出、比較不易累積臭味， 也方便觀察貓咪排泄狀況。但是如果貓咪習慣封閉式砂盆，也沒有什麼緊張狀況，使用封閉式砂盆當然是可以的唷，貓咪喜歡最重要！

常見QA 2. 可以訓練貓咪使用自動貓砂機嗎？

不行～一直以為貓咪上廁所是不需要被訓練的，重要的是打造出符合貓咪天性的廁所環境，所以才需要挑選適合的貓砂盆，讓貓咪願意使用。

自動貓砂機需要被貓咪接納，如果貓咪對機器運轉感到害怕或使用經驗不佳，都有可能拒絕使用。另外，自動清潔的功能，讓貓奴無法觀察到尿塊、糞便的變化，有可能因此忽略疾病問題喔！

貓砂盆推薦挑選指南—一體成形、少凹槽隙縫

由於貓砂盆建議每個月大清理一次，因此砂盆是否方便清潔也會列入考量中。砂盆的組裝配件少、沒有過多隙縫、凹槽，可以避免便便卡入縫隙難清理，一體成型的貓砂盆也不容易藏汙納垢喔！

常見QA 1. 貓砂盆該多久清理一次？

建議3~4個禮拜清理一次！即使每天清理貓砂，也有可能殘留尿液或糞便在貓砂盆中，引起細菌、異味滋生，造成貓咪不願意使用貓砂盆。因此3~4個禮拜可以將砂盆內的貓砂全部換新，並同時清理、消毒貓砂盆，保持貓廁整潔。

常見QA 2.如何正確清理貓砂盆？

避免使用具有腐蝕性或含有香氛的清潔劑！一般貓砂盆多是塑膠材質，容易吸附清潔劑的氣味，當砂盆散發貓咪不喜歡的味道，就會造成貓咪不想使用；另外，消毒用的氨水、酒精或漂白水也容易腐蝕砂盆。因此會建議以溫熱水協助清潔砂盆，並在清洗後放在陽光下曬乾或用乾淨的擦乾。

一個舒適貓廁環境，除了可以減少貓咪亂尿尿的次數，也能降低泌尿道疾病發生的機率。讓我們一起著手改善，給貓貓咪乾淨又舒服的如廁空間吧！

【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】