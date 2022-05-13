新舊貓和平相處指南　打算養第二隻貓要注意這些　2-8週是重點

下定決心要養第二隻貓 ，卻不知道怎麼介紹新貓給舊貓認識？如果不小心使用錯誤的方式，有可能會造成日後貓咪關係緊張。想讓兩隻貓咪和平共處在同一屋簷下，必須了解貓咪的社交邏輯，利用正確的方式介紹彼此，新舊貓初次見面地雷有哪些？正確的介紹SOP是什麼？



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本篇內容可以了解到：

．貓咪之間的社交邏輯

．貓咪間產生衝突的主要原因

．新舊貓常見錯誤介紹方式

．新舊貓正確認識步驟



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養第二隻貓前，要先了解貓咪社交邏輯

貓咪之交淡如水，換換氣味就好？

貓咪成年後就可以獨立狩獵，無須團隊互助合作就能自給自足。因此，貓咪之間可説是「君⼦之交」。通常只需要刻意留下氣味交換訊息，能不⾒⾯就不⾒⾯，甚⾄⼀輩⼦沒有貓同伴也不會孤單，可說是徹底享受獨⾏俠的⽣活。

因為貓咪邏輯如此，我們把⼀隻素不相識的貓咪帶回家時，簡直違反貓咪世界的道理。我們眼中的「新朋友」反⽽成為「不速之客」，如果沒有事先做好介紹步驟，貓咪之間緊張的關係往往⼀觸即發！

新舊貓之間最害怕資源競爭！

在有限空間中，引發貓咪間關係緊張的主要原因有兩個：

1 室內空間、資源有限

室內空間不像外⾯廣⼤的領⼟，可以讓貓咪⽤溫和的⽅式協商、重新劃分領地。原本貓咪獨享的資源，例如：食物、睡覺空間等，可能因此被剝奪。因而造成對新來的貓咪有不好的印象。

2 氣味不同

氣味不同代表彼此不認識也不是盟友，舊貓不能確定這隻陌⽣貓咪接下來是否會帶來什麼疾病或災難。

綜合上述原因，如果毛爸媽沒有做好兩貓溝通的橋樑，就容易造成貓咪打架、關係緊張、感情不好。然而錯誤的介紹方式也會造成引發衝突，因此 養第二隻貓 前，正確、安全的新貓引薦步驟非常重要！

正確貓式結盟！這三點千萬不要做

想讓新舊貓成為盟友，要⽤貓的邏輯、⽅式來處理。其實只要不太過⼲涉，⼤部分貓咪都會選擇能不衝突就不衝突唷！

養第二隻貓後，常見錯誤介紹方式！

【錯誤一】直接抱著貓咪去見第二隻貓

直接抱著貓咪（或使用牽繩）去⾒另外⼀隻貓是常見錯誤之一。 這個動作會限制貓咪⾃⼰決定要逃跑或溝通，再加上⼤部分貓咪只有在放鬆狀況下才能享受被抱。因此這個舉動通常會對貓咪造成很大的刺激，加深緊張的情緒。

【錯誤二】急著交換氣味

太急著⽤襪⼦塗抹交換雙方氣味，也會加劇貓咪緊張的情緒。通常要確認新貓咪已經相當適應新環境，舊貓咪也完全恢復到原本放鬆的⽣活後，才能對塗抹襪子的動作及對方的味道不感到緊張。

【錯誤三】貓咪共享零食

兩隻不熟悉貓咪「⼀起吃」⾁泥是很常見的錯誤示範。貓咪為了好吃的食物聚集，但是對尚未完全接納彼此的貓咪來說，近距離的一起吃好料，反⽽會誤認為對方剝奪自己的資源，導致吃得緊張且一點都不享受。

養第二隻貓要知道：新舊貓和平相處SOP ！

在介紹新貓給舊貓認識的時候，請掌握一個原則：「⼀次只給貓咪⼀種感官刺激！先聽、再聞、最後才⾒面。 」

STEP 1. 聽！｜隔離，但知道彼此存在

帶新貓進家⾨後，就趕緊偷渡到準備好的隔離空間裡。靈敏的貓咪⼀定會察覺屋⼦裹多了⼀位成員，但是 這是最不會刺激到舊貓方法。

⼀開始舊貓多少會聽、感受到新貓的聲音及氣味，而被影響到睡眠、食慾，也會常常檢查新貓房間⾨⼝，這代表還在確認新成員的友善程度。這時我們需要做的就是維持舊貓原有的⽣活習慣及和飼主的互動，讓牠盡快回歸原本的安⼼的⽣活模式。

STEP 2. 聞！｜交換彼此巡邏空間

當雙⽅都已經不太在意彼此的聲⾳，也會等飯、願意遊戲，就可以開始交換巡邏空間囉！

通常貓咪巡邏的時候會磨抓在同樣的物品上，除了會認識彼此的味道，也會很⾃然地結合成同樣的氣味。 每天分成至少兩次數十分鐘的時間，交換巡邏地盤，維持約1-2周，就能讓貓咪更進一步熟悉彼此。

STEP 3. 見面！｜短時間遠距離相見

經過氣味的熟悉與結合，最後就要⾒到本尊了！維持安全距離⾄少兩公尺以上，讓兩隻貓⾃然地⾒到對⽅，初次⾒⾯1-3秒就好，製造⼀個短暫且無衝突的第⼀印象。

隨著每次幾秒鐘的⾒⾯，貓咪開始不會眼巴巴地盯著對⽅看，可以各自睡覺、吃飯及玩樂，就可以拉長⾒⾯的時間（視情況慢慢增加至5-10分鐘），讓牠們熟悉彼此，直到成為不⼲擾對⽅⽣活的存在。

2-8週以上沒有衝突，才能順利解除隔離

養第二隻貓時，為了兩隻貓咪能和平相處，把新貓引入的過程中，必須按照步驟循序漸進。貓咪都要表現的不緊張、不在意才能進入下一個步驟。如果沒有發生衝突持續2-8週以上，才算順利並能解除隔離。千萬不要心急，導致之後貓咪彼此關係更難修復，熟悉貓咪社交模式，才能讓舊愛新歡和平相處喔！

【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】