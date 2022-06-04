貓玩具的購買天書　滿足捕獵天性最重要　增強玩耍娛樂性可這樣做

雖然貓咪平時看起來不怎麼喜歡動，要麼就是趴在那邊睡覺，要麼就是隨意起來走動一下就乏了。但是玩具對於貓咪還是有着很大的吸引力的，主人和貓咪一起玩也可以互相增進感情，還夠愉悦貓咪的心情，同時也能讓牠得到一定的鍛鍊。



但貓玩具有很多種，不同種類的貓玩具對於貓咪的吸引點各不相同，主人一定要注意選擇。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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貓咪對於貓玩具總是樂此不疲，不停地去逗弄，很難說清牠是在玩耍還是在攻擊。牠可能像小老虎一般猛地撲向牠平時喜歡的玩具，也可能會偷偷的靠近悄悄的去撥弄。

其實主人不用擔心，這是貓咪的天性，作為一個天然的捕獵者，雖然已經是寵物了，但是牠用這樣的方式來鍛鍊自己天生的捕食本能。所以一定要給貓咪合適的玩具，讓牠把玩具當成大自然裏捕獵的對象，以此來進行捕獵的行為。可以給牠幾卷紙、乒乓球或逗貓棒來增強其玩耍時的娛樂性。但是要注意的是那些玩具最好要牢固一點，不要被貓咪撕碎然後誤食。

而且貓咪對周圍的一切都保持着強烈的好奇心，是一種「喜新厭舊」的動物。如果你只買一件玩具就想省事的話，那絕對會起到反作用。所以主人們儘可能的多給貓咪買各種不同的玩具，讓貓咪能夠持續保持新鮮感，才不會使其產生厭倦。

最後，千萬記住不要把自己當成玩具，伸出手指、腳或者以衣物來逗牠。這會助長牠的攻擊性行為。所以當你和貓咪在一起玩耍的時候，一定要用安全有趣的貓咪玩具。

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