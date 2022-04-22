揭秘中國深圳首個「寵物方艙」　毛孩們在那裏生活竟然是這樣！

在中國深圳建立「寵物方艙」的消息火了，這裏可以幫忙照顧、看護被隔離患者的寵物，使寵物主人能夠放心地接受隔離和治療。

中國深圳最早的「寵物驛站」，是寵物方艙的前身這一舉動溫暖了許多人的心，但疫情中，對寵物的惡意傷害事件時有發生，也讓人憤怒和揪心。特殊時期，我們到底要怎麼妥善照顧自己的寵物？社會又能給到什麼樣的支援？

在上海，一個互助文檔悄然傳播開來，還有各地的寵物醫生、寵物診所，志在保護寵物權益的律師，自發解決疫情中寵物困境的志願者……大家自覺地匯聚成一股力量，為了保護我們重要的夥伴。一條對話了他們之中的一些人，疫情之下，我們可以如何照顧我們的寵物？

編輯 周天澄、魯雨涵責編 倪楚嬌



中國第一所「寵物方艙」

4月6日，「深圳建立寵物方艙」的消息，給每一個愛寵物的人打了一劑強心針。

這家寵物集中託管中心面積約1500平方米，正式運行後，將可以容納300隻犬、貓寵物，有專門的志願者給牠們餵食、陪玩、監測健康……有人評價説：「這才是一個大城市該做的事。」

深圳首個寵物方艙，能為毛孩和主人們帶來怎樣的便利呢？

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故事可以追溯到3月16日，深圳的福田上沙塘進入疫情最嚴重的時候，福田疫情防控指揮部做出了「部分樓棟以家庭為單位，集體分批轉移隔離」的決定。

主人被隔離，家中的寵物怎麼辦？很快就有人提出了質疑。政府反應也很迅速，當晚就聯合了公益基金會、寵物醫院系統，要求搭建寵物驛站，也就是「寵物方艙」的前身。

根據志願者孔德斌的回憶，他是3月17日收到通知，3月18日凌晨開始吊裝、接電線、裝空調。等到3月18日白天，已經有第一批寵物入駐。

驛站建在一個綠道上，最早先做出了分區，分為貓區、犬區、異常動物觀察區，陽性確診病人的寵物則被單獨分區。

另一位志願者團隊的負責人韓雪説，因為牽掛這些寵物的安全，招募志願者時，報名者一下子達到了幾百人。儘管這是一份辛苦的工作——需要全程穿著防護服，也不斷有新的寵物被送來，但志願者仍然非常積極。

最後負責工作的志願者團隊，被分成了前期的運營跟客服、中期最重要的轉運、現場的醫療照顧和看護等等。

寵物主人聯繫前端的工作人員，轉運組會在防護嚴密的情況下，進入封控區接出寵物帶回託管中心，消殺之後則由專業人士進行看護。

「其實一開始做，誰也沒有經驗，也會遇到一些問題。都是摸著石頭過河，後來流程理順了，就好了很多。」

寵物驛站啓用的信息一經放出，電話很快就被打爆。也有心急的寵物主人質疑這是否假的電話、假的組織？疫情期間人心惶惶，他們對於自己的愛寵充滿了焦灼的情感。

Sweet的兔子鬧鬧

Sweet就是臨時被要求轉移的人員之一，16號晚上9點半，她收到通知，要求半個小時收拾好行李、下樓對名單，然後去酒店隔離。

她當時滿腦子都是自己養的兔子“鬧鬧”怎麼辦。她把所有的糧食都留給了鬧鬧，但也最多夠撐三四天的樣子。後來她拜託了鄰居姐姐幫忙上門餵養，鄰居卻也很快被通知需要轉移。

她説自己那時候「整個人都很沮喪，處在一個崩潰邊緣，特別是會聯想到鬧鬧在家等14天，沒人去管牠，回來的時候只看見屍體怎麼辦。」

在焦慮中，她在網上瘋狂搜索一切和寵物安置有關的信息，正好就聯繫到了寵物驛站，把鬧鬧託付給了他們。她找了開鎖匠，工作人員進去後帶出了鬧鬧。那是她隔離的第四天，「那時候，水和糧食都已經沒有了。」

鬧鬧在完成了消殺、確認不會對其他動物造成影響後進入了驛站。一開始，她擔心鬧鬧沒有吃的兔糧，但是工作人員已經提前一天準備好。Sweet看到工作人員反饋的鬧鬧「乾飯」的視頻，心才逐漸定了下來。之後的每一天，她都會收到鬧鬧的視頻。

寵物安置在驛站之後，主人往往一開始還會不放心，「這很正常，對他們來説，其實就是和自己的小孩分別被關在了兩個地方。」所以，工作人員養成了習慣，每天都會給寵物主人發送一些寵物的照片，也會發送一段視頻，儘管時間不會太長，但是對於在遠處隔離的主人來説，親眼看到自己的愛寵還在健康地生活，會是一個很大的安慰。

後來，驛站的規模從一個被改裝的集裝箱，擴大到了13個。寵物的規模也達到了200以上，因為場地已經達到承載的極限，所以深圳又啓用了新的安置點，以分擔壓力。

網上熱傳的「抗疫小英雄」證書也由這家託管中心背後的公益基金會發出，因為「對經歷了這一切的寵物主人來説，會是一個很欣慰的事。」

最令孔德斌感動的是，他們的付出有被理解和看到，「最後142個寵物主人，都對我們非常感謝，有人流淚、有人九十度鞠躬致謝，覺得是一個特別溫暖的事。」

4月7日，受深圳方艙的啓發，上海幾位一夜未睡的愛寵人士行動了起來。

他們正在牽頭申請組建上海的「寵物方艙」，自發分成了八個工作小組：方案組、文案組、美工組、志願者組、場地租、運輸組、對外聯絡組和媒體對接組，先從建立小動物集中隔離點開始推進。

一條瞭解到，已經有寵物俱樂部願意提供集中託管的場地，有律師提供法律支持。短短半天，超過2000個人加入了這個隊列，「只要能建起來，出錢出力都願意。」有人在溝通羣裏説。

一場民間的自救



深圳「寵物方艙」爆火的同時，一份名為《上海寵物求助信息登記彙總》的表格，被瘋狂轉發。

有數據顯示，上海有200萬隻左右的寵物，疫情開始之後，牠們的主人比擔心自己還擔心「毛孩子」們。

點開表格，幾百條信息出現在眼前，裏面詳盡、清晰地羅列著寵物們面臨的困境。截止到現在，已經有近千人在表格上更新了自己的問題。

「人在家裏，貓在店裏，相距一百米卻無法接回來，糧和水可能都已經耗盡，請好心人幫忙照顧。」

「已被確診，要被隔離，家有銀漸層需餵養。」

「密接且有症狀，家有兩隻貓，口糧充足，但害怕會被傷害，所以需要帶走轉移。」也有格外令人感到悲傷的「寵物去世，需要火化」。

表格裏，這些困境被清晰地歸類到「物資缺乏」、「寵物轉移」、「寵物生病」等幾個大類，有明確的優先級：「一般」、「緊急」、「非常緊急」。而已經獲得幫助的困境，則被標註上了令人心安的「已解決」。

表格的建立者，是民間組織的非營利公益互助臨時團體——海上指南針。志願者們竭盡所能，將蒐集到的信息進行歸類，分享寵物醫療資源、可以聯繫的寄養方式等等。他們希望，每一個看到表格的人，都能儘自己的一份力。

01、主人轉陽了，寵物怎麼辦？

醫生們也沒有閒著。顏醫生已經在自己工作的寵物診所裏住了20多天，3月18日，他居住的小區通知要封控，他連夜把行李搬到了店裏，和另外一位寵物醫生、一位助理一起照顧醫院裏的小動物。

另一邊，他也在為附近的寵物主人提供線上問診。每天有十幾個人找到他，需要用藥的他就叫閃送幫忙送藥，「有的只是得了一點小病，但是因為沒辦法馬上救治，越來越嚴重，很多都拖死了。」

隨著疫情的推進，寵物主人面臨的狀況也更加複雜起來。愛侶寵物醫院的醫生YT告訴一條，「現在大家關心的已經不是寵物健康的問題了，而是陽性患者的寵物該如何自救。」

每一天至少有10個人會哭著給YT打電話，有的處於複核階段，有的已經確診為陽性，通知即將集中隔離。

有一對70多歲的老夫妻，家裏有隻老狗，五天前他們確診了，等著集中轉運，最不放心的就是狗子。「像這樣的例子在上海太多了，陽性患者心裏有份惦記，去隔離養病也養不好。」YT説。

面對他們的求助，YT給出的建議是，如果家裏養的是貓貓，不方便帶走，多放一些貓砂、貓糧和水，還是可以撐一撐。「小狗可能也行，但如果是大型犬就要尋找外界的幫助了。」

小月的例子或許可以作為借鑑。她住在浦東，家裏有四個人和一隻貓，貓咪剛做完手術，還很虛弱。3月27號，其中一位同住人的抗原和核酸檢測都是陽性，其他三位都是陰性，但也即將一起去集中隔離。居委會態度很強硬，貓貓不可以送出去。

小月隨後發了微博求助，希望可以把貓咪送到寄養單位，同時，她和小夥伴們一起給12345和居委會打電話，「軟硬皆施，後面沒忍住帶了哭腔。」

經過2天的努力，居委會終於鬆口了，「把籠子和物品消過毒後，志願者帶著小推車來運送出去，最後成功到達寵物醫院。」

小月成了浦東新區第一位成功轉移寵物的主人，「歸根結底，遇到一個好心的居委會成員或者志願者真的很重要。」她總結説。

我們可以從她的例子中總結出很重要的幾點經驗：

1、和居委會以及防疫人員進行有效的溝通，動之以情，曉之以理，大部分人都是可以理解主人的心情和需求的。

2、採取由近及遠的思路，先考慮是否有願意接收寵物的鄰居，周邊是否有朋友，再考慮距離遠一點的寄養中心，實在不行再在網上發佈求助。求助信息裏應該清晰列出：求助時間/求助人/地址/情況/訴求/是否有償/求助者聯繫方式。

3、打好從通知到轉運之間的時間差。如果需要轉運，提前找好幫忙轉移的人和寄養單位，約定好轉移時間，準備好籠具、口糧等必須用品，方便當天儘快實現轉移，不給防疫人員添麻煩。

4、考慮到可能突然被通知集中隔離，建議寵物主人無論核酸結果如何，先和居委會和鄰居進行溝通，瞭解附近跑腿和寄養中心的信息，以備不時之需。

02、如何阻止別人傷害寵物？

如果遇上防疫人員態度強硬，要對寵物進行撲殺或者無害化處理，該怎麼辦？管興武律師從法律角度，向我們解釋了為什麼不能對寵物實施「無害化處理」和「撲殺」。

首先，《動物防疫法》所涉及到的「無害化處理」不適用於新冠疫情下的寵物處理：

1、新冠病毒不屬於《動物防疫法》所規定的動物疫病種類；

2、上海市尚未發生動物疫情，也就是大規模的動物傳染新冠病毒事件；

3、「無害化處理」僅適用於病死動物和病害動物產品，絕對不包括活著的動物。



其次，上海也不符合《傳染病防治法》所規定的對寵物實施撲殺措施的法律條件：

1、目前，在上海市新冠傳染病控制方案中，沒有規定可以對寵物進行撲殺；

2、各區縣政府如果要撲殺寵物，必須先向上海市人民政府報告經其同意後才可以進行；3、撲殺措施也只能實施在染疫的家畜上，不能隨意撲殺陽性患者的寵物。



4月5日，管律師在網上看到了越來越多和寵物有關的暴力事件，「很多寵物主人對相關法律不瞭解，無法正確地維護自己的權益，有些過激的想法，甚至出現了一些過激行為。」

作為一個法律從業者和一名資深鏟屎官，他立馬在自己的公眾號上發表了《確診陽性須集中隔離的鏟屎官如何保護主子的一些法律意見》一文，引導公眾以法為據，正確與疾控人員溝通，並表示願意為遇到寵物遭受傷害的鏟屎官免費提供法律支持。

目前，這篇文章的閲讀量達到了30多萬，有網友評論：「有律師出來説話，讓人覺得平定很多。」

全市封控的前一天，上海市寵物行業協會發出了「執業獸醫師志願者」的倡議書。雖然線下診所都關門了，醫生依然可以在線上守護「毛孩子」們。

目前，志願者的行列已經從64人擴大到102人，時刻待命。寵物主人如有需要，可以在上海市寵物行業協會官網上查到所有志願醫生的聯繫方式和地址。寵物醫生YT就是其中之一。

她從4月1日開始為寵物主人提供線上問診的服務，根據她的經驗，最常出現的是和消化道有關的問題，這在以往寵物醫院的病例中也可以佔到50%。

YT提醒，一旦寵物出現拉稀、嘔吐的現象，主人要保留好嘔吐物或者排泄物的照片，發給醫生看，儘可能搞清楚引起問題的原因，才能夠提出用藥建議。

她還強調，寵物出現不舒服的症狀，千萬不要盲目吃抗生素，「很多抗生素或者別的藥品都是不適用於寵物的，服用可能會適得其反。」

小狗「安娜」，第一次在家上廁所

「足不出戶」，狗狗是最難熬的。除了在家裏模擬出適合狗狗排泄的環境以外，也要注意牠們的心理問題。「主人要善於觀察，多陪伴，安撫好毛孩子的情緒。」

另外，YT呼籲每個小區的寵物主人建個互助羣，如果貓糧貓砂、狗糧沒有了，或者缺一些常用藥，可以互借一下，共度難關。抗疫到了最緊要的時刻，希望疫情早日結束，狗狗可以在陽光下奔跑，所有寵物得到應有的照顧和保障，主人們也不用再擔驚受怕。

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