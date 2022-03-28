牧羊犬追鵝後與主人失散　聰明的牠徒步走4公里並用特殊方法回家

牧羊犬不愧是以聰明著稱的犬種，一隻邊境牧羊犬在公園和主人走散後，居然自己跑去搭公車，並且在正確的站牌下車，得以和主人重逢。



太陽報報導，英國一隻邊境牧羊犬「胡椒」（Pepper）日前和飼主瓊斯（Charlotte Jones）到仙境谷公園散步（Fairlands Valley Park），胡椒一興奮跑去追鵝，結果就和主人失散了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片了解邊境牧羊犬Pepper，用什麼方法回家與主人重聚。

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焦急的瓊斯趕緊將尋狗啟事放上網路請求協尋，而臨危不亂的胡椒沒有驚慌失措，自行走了2.5哩（4公里）到達市區車站，接著搭上平時返家的7路公車。

胡椒上車後就乖乖趴地等待，其中一名看過尋狗啟事的乘客認出胡椒，馬上拍照並撥電話給胡椒的飼主，告知「你的狗狗在7路公車上」。

這名乘客還告知司機這隻狗正搭著車要去找主人，搭了15分鐘靠站後，門一打開胡椒就跳下車，這名乘客也跟著下車，陪著胡椒在站牌等待飼主前來迎接。

聰明的胡椒以前曾當過救助犬，瓊斯表示牠不僅自己走到公車站，還繞著腹地尋找平常等車的站牌，並且選擇正確的路線搭上順利返家，非常以牠為傲。

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