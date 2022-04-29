貓咪最喜歡衝浴室監督奴才洗澡　花灑秒變專用逗貓棒惹網民羨慕

「只要洗澡，牠一定要看我有沒有洗乾淨。」一名飼主林韋彤分享，貓咪哪吒是個充滿好奇心又調皮的小男孩，常常硬要跑進浴室監督自己上廁所或洗澡，如果不放牠進去，還會在門口不斷喵喵叫大聲抱怨，直到開門為止。這天牠跟著主人走進淋浴間，開心地踏著地上的水灘，並興奮地追逐從蓮蓬頭噴出的水柱，讓飼主忍不住笑說，「這就是牠專屬的逗貓棒」。



相片中可以看到，目前已經1歲2個月的好奇寶寶哪吒，又一次跟在飼主後面溜進淋浴間裡，雀躍地踏踏地上的水灘，並隨著水流動的方向不斷扭動身體，興奮地追逐從飼主手上蓮蓬頭噴射出的水柱，有時還會用一雙毛掌拍打從牆壁上流下來的「小瀑布」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪哪吒雖然喜歡追著水柱玩，但牠還是討厭洗澡。

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對此飼主林韋彤表示，「哪吒平常都和我一起睡在房間，所以每天早上牠一發現我起床打開廁所門，就會馬上衝進來看，每次我洗澡時也一定要跑進來盯著，如果不讓牠進浴室就會在門口一直喵喵叫，直到我開門為止」。他也強調，只要一讓哪吒看到水，就一定會失控地跑去玩，一下子沒注意牠就又偷偷溜到腳旁邊大玩特玩，但奇怪的是，哪吒明明不排斥觸碰水，卻也不喜歡直接去洗澡，每次都只能把蓮蓬頭放在地上等牠自己玩到全身濕之後，才願意讓別人用泡泡幫牠搓澡。

飼主林韋彤笑說，貓咪哪吒還有一個非常厲害的技能，就是可以輕易地打開「掀門式的衣櫥」，晚上都會趁他熟睡的時候跑進衣櫃睡覺，等到半夜起來上廁所找不到貓咪在哪裡，卻又聽到櫃子裡有動靜時，牠就會不慌不忙的從裡面跑出來，再跟進洗手間監督人上廁所，「而且當你終於能舒服地躺在床上，要當低頭族的時候，哪吒就會跳到胸口一直阻止你滑手機，怎麼趕都趕不走，最後只好放下手機跟牠玩」。

關於小貓哪吒的身世，飼主林韋彤也坦言，「其實家中原本只有養兩隻貓咪，母的是自己從小養的豹貓琪琪，公的是後來才領養的貓咪灰太郎，沒想到會不小心配到種，完全在意料之外，嚇了我一大跳！但由於琪琪已經7歲算是比較老了，再加上灰太郎的體型又比一般貓咪大一點，那一胎就只生出了一隻小貓哪吒」。

林韋彤提到，當時突然發現琪琪的食量變得很小，又有嘔吐的症狀，帶去看醫生以後才發現牠懷孕了，而且肚子裡的毛孩看起來非常大隻，醫生也說有機率會變成難產，結果接近預產期時放琪琪出來運動，就發現牠屁股紅紅的，已經自己順利生下幼貓哪吒。「但經過這件事以後，為了琪琪的身體著想，我就趕快帶牠去結紮了」。

飼主林韋彤直言，動物都是有靈性的，牠們能感受到人類的所有情緒，而且也會忠誠地陪伴著主人一起經歷喜怒哀樂，寵物就是珍貴的家人，所以不管怎麼樣，既然決定要養就應該負起該有的責任。「我也相信事情都有因果輪迴，今天如果拋棄了牠，未來自己會被什麼拋棄，我們根本無從得知」。

哪吒逗趣的行為，讓網友紛紛留言，「真好啊，我家的怕死了」、「第一次看到愛玩水的貓咪」、「它前身是不是海豹」、「現在的水獺品種長得真奇怪」、「不怕水的貓很棒欸，我家的只愛看沖馬桶」、「裡面的工讀生快出來」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】