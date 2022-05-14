金毛尋回犬｜貪玩汪到公園後不願回家　還跑到陌生人跟前這樣做

毛小孩散步不想回家的時候，總是會使出渾身解數。日前一段短片在網路上瘋傳，一隻黃金尋回犬到公園玩得很開心，但時間差不多到了要回家，當飼主喊牠回家時卻充耳不聞，跑到不認識陌生人腳邊趴好趴滿，假裝是別人的寵物想繼續待在公園，讓飼主好氣又好笑。



國外一名女網友帕勞迪(Carolina Paludi)在TikTok上傳了一段短片，她飼養了一隻黃金尋回犬名叫「奧索(Oso)」，奧索是一隻相當調皮貪玩的狗狗，帕勞迪經常把牠可愛的照片上傳到社群網站上跟許多愛狗的網友們分享。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

金毛Oso實在是太古靈精怪了，牠為了多待在公園一會兒，竟然完全不聽媽媽的召喚，更裝成是別人家的狗狗，趴在陌生人身旁，令媽媽哭笑不得！

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日前帕勞迪貼出一段影片，某天她帶著奧索去公園散步，看了看時間差不多了要準備打道回府，結果不管怎麼呼喚奧索，奧索都充耳不聞，看起來就像是想繼續玩的樣子。最後奧索看到媽咪一直在叫牠，乾脆一不做二不休，跑到陌生人腳邊趴好趴滿，假裝成是別人的寵物。

後來奧索發現這招沒效，乾脆亂入公園裡面的人群中，看到一名男子鋪著野餐墊做瑜珈，奧索也跟著湊過去，有樣學樣的伸展身體，模樣相當搞笑。這一連串的動作讓帕勞迪相當哭笑不得，拿出手機將全程錄下之後上傳到網路上，吸引不少網友迴響。

奧索超皮的模樣至今已吸引超過百萬網友按讚，網友留言表示「裝不認識功力很強」、「為了想要繼續散步什麼渾身解數都用上了」、「我是飼主一定很無奈」、「我家狗狗也會為了要多散一點步各種耍賴」、「友誼的小船瞬間翻了，直接背叛你」。

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