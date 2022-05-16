帶黑白柴犬散步遇上分叉路口　互相角力最後因這事乖乖回主人身邊

柴犬的個性相當固執，有時光要帶出門散步就讓飼主相當頭痛。有名飼主分享自己和兩隻柴犬的日常生活，某天帶牠們外出散步遇到Y字型岔路，沒想到兩隻狗以及他分別站在三條路線上，彼此僵持不下。



到底該走哪邊才好？站在路口左側的白柴是2歲的索拉(そら)，右邊的黑柴則是6歲大的小久(くぅ)。飼主和牠們走到一處分岔路口，兩隻固執的柴犬便互不相讓，索拉想往左走，小久則不願讓牠稱心如意。飼主手中的牽繩因此畫成了一個賓士圖案。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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不過後來因為有車子從旁經過，兩隻狗最終都集合到飼主的身邊，小久跟索拉都沒有贏得這次的勝利。然而大多時候通常都是被小久盧到成功。

先前也曾報導過其他飼主帶著三隻柴犬散步，全都興奮地橫衝直撞，導致牽繩被強迫編織成三色牽繩；又或是下雨天不想出門的柴柴，在屋簷下直接四輪鎖死誓死反抗，完美詮釋拒否犬的特質。

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