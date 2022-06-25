狗狗冷知識｜毛孩愛吃大便是出於天性？ 3招令汪星人遠離壞習慣
撰文：汪喵星球
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為什麼狗狗喜歡吃便便？下滑一起讓狗狗遠離吃便便壞習慣！
▼▼▼狗狗喜歡吃便便？即睇點解啦！▼▼▼
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為什麼狗狗喜歡吃大便？！
🔶可能原因 1：天性反應
狗媽媽會舔舐幼犬屁屁，刺激排泄。幼犬也會藉由吃便便探索世界。
🔶可能原因 2：以為是食物
便便中有殘存的營養，讓狗狗覺得是食物。
🔶可能原因 3：怕被責罵
如果狗狗曾經因為亂大便被罵，就可能將大便與「責罵」產生連結，會想湮滅證據！
怎麼阻止狗狗吃大便？
1. 便便完立刻清理：讓狗狗沒有機會吃
2. 轉移注意力：立刻給狗狗指令，並給予零食獎勵
3. 改善消化不良：讓大便失去營養，使狗狗認為不必吃
BONUS！狗狗吃大便跟狼有關？
犬類動物的演化結果，古代狼群會吃掉生病、衰老狼的新鮮便便，避免便便中的寄生蟲孵化！學會上面3招，一起讓狗狗遠離吃便便的壞習慣吧！
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