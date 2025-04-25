孩子與狗狗相處的3種最常見情況　迎接汪星小夥伴前要約法三章

研究證明，在合理的衛生養狗意識下，狗狗完全不會對嬰兒的健康問題造成影響。

中國家庭對「孩子和寵物不能同時養」這樣的觀點有著不科學的誤解。只要是定期接受疫苗注射，定期驅蟲的健康狗狗，是不會攜帶能傳染給人的病菌的。



醫學雜誌《兒科學》發布的一項研究報告顯示，狗狗可能是嬰兒最好的朋友。該研究發現，養狗家庭的嬰兒比無狗家庭的嬰兒更健康，並且也較少患耳部炎症。研究中同時也表明，與無狗家庭的小孩相比，那些每日在户外時間18小時以上的狗狗，所屬家庭的小孩健康的天數最多，更少發燒，抗生素的使用也最少。

相信養狗的家長們，也都會想辦法讓小孩跟狗狗和平相處。當孩子與狗狗接觸和相處的時候，怎樣做才能避免危險的發生，讓有狗相伴的孩子更快樂呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小孩跟狗狗和平相處，健康快樂成長~（unsplash@minnie-zhou）

▼▼▼即睇孩子與狗狗相處的三種最常見情況▼▼▼

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Part1：給孩子增加一隻狗狗小夥伴

當你們家庭和孩子都通過審慎的溝通和討論，決定增加一個狗狗成員的話，喜歡小狗的孩子一定會歡呼雀躍的摟著你狂親一通。

開家庭會議，做好約定減少日後矛盾

先彆著急去帶回一隻狗狗，這時候你們應該先做好相應的約定以及規則，去迎接這個家庭新成員，不做此事後患無窮。

1. 誰是主要照顧狗狗的人，他日常需要做什麼具體的事？



2. 每天有多少時間（何時、時長、次數）帶狗狗外出運動？



3. 狗狗睡什麼地方，家裏什麼地方不能進入（例如孩子的床不能上）？



當然細則還有很多，例如不棄養、出門牽繩之類就不在今天話題討論了。我們只簡要的說最核心的三條。

照顧狗狗的人，是和狗狗接觸最多的人。狗狗在家裏是不是對所有家庭成員都平靜服從，很重要就是狗狗的「第一主人」是怎麼和牠相處。

只要方法正確，即使這個照顧狗狗的人是年紀小小的孩子也不會有問題。而且商定了具體事項誰做，有了責任人就不會日後大家互相推卸麻煩，造成家庭爭吵，甚至引發棄養的悲劇發生。

每天外出的時間和運動量，涉及你們應該選擇一隻怎麼樣的狗狗，如果你們照顧、陪伴、運動的時間很少，那你們不要為孩子挑選一隻運動量需求很大的大型犬。

區域界限非常重要，這個約定需要家長、孩子、狗狗完全一致的執行。如果家長說狗狗不讓上床，但是孩子晚上偷偷抱上床一起睡，以後出了情況就責備狗狗，狗狗真是有口不能言。

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帶狗狗回家的這天，必須這樣做

三大最容易出現的矛盾點有了共識之後，可以把你們選好的狗狗帶回家了。把牠帶回家的當天，最好是和孩子一起，儘量不要只為了讓孩子驚喜那一下子而突然把狗狗帶回家。因為狗狗第一天進入這個家庭的狀態和做法，直接決定了狗狗在家庭裏的很多行為模式和狀態。

直接說正確做法：



1. 和孩子一起去接狗狗回家，如果孩子能平靜的牽住狗狗的繩子，讓孩子牽著狗狗的繩子帶回家（孩子在前狗在後）；



2. 讓狗狗在進入家門之前有充分的運動，如果是開車接回家的，先在附近帶著牠散步20分鐘至半小時，讓牠的精力得到充分的消耗；



3. 人先進屋，狗最後。開門後，狗狗仍然用繩子牽著，所有家庭成員先進屋，並讓牠在門外等所有人進入之後才能進屋子；



4. 熟悉房子。進屋別興奮，別鬆開繩子，每個人做自己的事情就好了，牽狗的人讓狗狗平靜的坐下來之後，就可以牽繩帶牠到處聞一下這個房子的各處；



5. 避開禁區。任何不希望狗狗進入的地方，例如主人的房間，在帶牠熟悉房子的期間，都直接忽略這個房間，讓狗狗知道這是你們的地盤，不是牠能進入的；



6. 熟悉廁所和狗窩。最好是把帶有牠尿液氣味的紙巾、報紙之類放在希望牠在家裏上廁所的地方，讓牠聞一聞；最後讓牠到自己的窩裏面去，讓牠平靜的坐下或者躺下休息；



7. 最後，可以在牠完全平靜的時候，讓孩子鬆開牠的繩子，並給牠喝乾淨的水。這對於一隻已經做完半個小時運動的狗狗而言，鬆開繩子、水和食物都是獎勵，而這獎勵是由孩子給予的，對牠而言，孩子就成為牠的狗老大了。



經過了以上的正確步驟，你們的新成員已經學會了「這是我的新家，你們是我的狗老大，我在這裏睡覺、那裏尿尿，但是有兩個房間不是我的地盤我不能進去，這個小主人才是我的最厲害的狗老大，因為他給我吃的和喝的，我得聽他的！」然後，安心讓他們玩耍去吧！

巨小萌觀點：



我們非常贊成家庭條件允許的孩子能有狗狗陪伴，狗狗除了能成為孩子的夥伴之外，還能培養孩子的責任心、愛心、耐性，非常有助於孩子的健康成長，有一個忠誠的小夥伴一起從孩童長大成人，那是一件多幸福美好的事情。



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Part2：孩子想逗玩路上看到的狗狗，應該怎麼做

先提最重要的一條——只讓孩子去接觸有主人牽著繩子的狗狗，任何路上沒有牽著繩子的狗狗一律不接觸。

最正確處理方式：



1. 當孩子看到可愛的狗狗感到很興奮想衝過去摸摸的時候，第一時間制止你的孩子；



2. 用對話讓孩子冷靜下來，可以問他「是不是覺得狗狗很可愛？」「是不是想和狗狗玩？」等等；



3. 跟孩子說「那我們去問問狗狗的主人可不可以」，然後帶著孩子，和狗狗主人打招呼，並禮貌的向對方提出請求；



4. 問清楚對方主人狗狗的特性，會不會怕陌生人，或者會不會攻擊小孩，我相信如果對方說「不準碰」「會咬人」「會吠小孩」，你也知道該帶著孩子離開了；



5. 當對方說沒有問題的時候，可以建議狗狗的主人控制好自己的狗狗坐下來，然後你帶著自己的孩子平靜地走向狗狗和牠的主人；



6. 讓孩子站到狗狗面前，但先不要伸手摸，狗狗這時候多數需要先熟悉一下你們（陌生人），牠會用鼻子湊到你和你孩子身上聞，這時候讓你的孩子站好，儘量不要躲閃，更不要大聲怪叫，否則容易引起敏感狗狗的興奮甚至攻擊性。



7. 當狗狗聞過一下之後，牠會稍稍平靜下來，這時候你和孩子就可以用溫和的語氣和動作，根據狗狗主人的提示去和狗狗接觸了。



要點很簡單：狗狗要有主人和繩子牽住，禮貌的先與狗主溝通再接觸，讓狗狗有一個熟悉的過程再伸手，不要驚慌不要奔跑不要大叫。祝狗狗們被孩子們調戲快樂。

巨小萌觀點：



我們不應該抹殺兒童喜歡動物的天性，不應該強行拉開向往與狗狗接觸的小孩，更不應該通過恐嚇的手段（別過去，牠會咬你的！）去讓孩子對狗狗產生恐懼和童年陰影。我們應該在孩子面前樹立榜樣，教會其與陌生人友好溝通交流，學會與地球上的各種美好的事物接觸而不是厭惡排斥。人類不應該是地球上孤獨的存在，一個「被孤獨」的孩子絕對不是幸福的孩子。



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Part3：有狗家庭迎來新生寶寶的正確處理方式

這種情況發生的比例偏少，甚至會因為無知導致有了寶寶而狗狗被棄養。

巨小萌希望讓狗狗相伴的生活更美好，我們當然希望有狗狗的家庭在迎來新生寶寶的時刻也能同樣幸福美好。

當家中即將準備迎接新生兒的時候，狗狗會知道有不尋常的事情要發生。因為準爸爸媽媽通常會很焦慮，而狗狗是能感受到這種能量氣息的。從知道懷孕到寶寶降生有10個月的時間，這段時間足夠調節你們和狗狗的狀態，一起做好迎接新生命的準備。

1. 專注於你對狗狗的領導力，確保家庭成員都成為狗狗的領袖，在這個漫長的懷孕期間，讓狗狗成為一隻平靜順從的狗狗；



2. 注意你們的能量，避免因為懷孕而全家人很焦慮、經常為小事爭吵、急躁等（這些情緒就算家裏沒有狗狗也絕非好事）。狗狗能感受並從行為上去配合你們散發的能量（你們吵，我也叫啊）；



3. 宣示你對新生兒氣味的所有權。在把新生兒帶回家之前，帶一件帶有寶寶氣味的物件回家，拿在你的手中，離開一段距離讓狗狗去聞一下。這是在告訴狗狗那件物品是你的，但你允許牠聞牠，但物品只屬於你。這將開始建立狗狗對新生兒的尊重；



4. 在嬰兒房周圍設下界線。建議一開始將嬰兒房設定為禁區，讓狗狗知道那裏有一個隱形的屏障，沒有你的允許不準跨越。最後可以在你的監督下讓牠探索、嗅聞，並在寶寶回家前重複多幾次這項練習；



5. 最為關鍵的見面場景。在狗狗和寶寶見面前，先帶牠去長距離散步，消耗其精力。回家時，必須在牠平靜服從的狀態下才允許進入家門。引見的時候，抱著寶寶的人必須完全的沉著和堅定，你可以讓狗狗聞一下嬰兒，但是一定要保持距離以示尊重。這是第一次見面，不要讓狗狗太靠近嬰兒，一段時間之後才逐漸允許接近。每次接觸的前提都是狗狗必須在平靜、服從的狀態，而決不能在興奮躁動的時候，出現這種狀態立即結束接觸，等待下次平靜時重試；



6. 別忘了狗狗的存在。別因為寶寶的到來完全忽略了狗狗。但也並不需要對牠進行安慰或者買玩具什麼的。保持每天慣例的運動、餵食就完全足夠了，這樣狗狗會覺得很安心。



能有一個「大哥哥」一起陪著我長大，被保護的感覺真幸福。

巨小萌觀點：



很多中國人有老舊的觀點，認為懷孕了就不能養貓狗，更不能讓嬰兒接觸小動物。「牠們多髒、牠們有細菌、會弄傷寶寶的……」於是狗狗可能被迫離開主人，甚至被遺棄。而孩子也少了一個忠誠小夥伴的保護和陪伴。我太太在懷孕的時候，蛋撻一直在她身邊陪伴，我們現在擁有一個健康聰明的女兒，她也很喜歡和狗狗玩遊戲。她還會跟爸爸說：「心心不怕，蛋撻保護我。」我覺得有蛋撻陪伴的心心是快樂的。



結語

我們希望孩子都有快樂的童年，更希望他們能身心健康的茁壯成長。沒人想自己孩子在和狗狗接觸的時候因為方法錯而發生意外；誰都不希望孩子將來看到狗狗時因為恐懼感而避之唯恐不及；更不希望孩子因為對動物扭曲的厭惡憎恨而有不恰當的行為。孩子總有單獨遇到狗狗的一天，與其任由未知情況的發生，倒不如主動引導教育。

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