大肥狗引致健康問題　母狗易積脂肪　給肥汪的專屬瘦身計劃5步曲

圓滾滾、白白胖胖的狗狗總是被稱讚好可愛，但是狗狗太胖會引起許多疾病，而且狗狗的飲食、活動量也都會影響體態喔！毛爸媽千萬不能輕忽狗狗沒胖問題～ 要怎麼判斷狗狗肥胖？如何幫 狗狗減肥並訂定瘦身計劃呢？



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肥胖不是單看體重！狗狗體態評估指南

從簡單的理學檢查到放射線、超音波檢查，都能幫助評估狗狗體態。 但是毛爸媽要如何簡單評估狗狗是否過胖呢？ 由於不同品種、體型的差異都非常大，單看體重並不是最好的評估方式唷～

目前最常用的方法叫做 Body Condition Score System（BCS）。 主要透過外觀及觸診（包括肋骨、脊椎和腹腔）來做體態評分。 分數越低越瘦；越高則越胖，正常體態應該在5分（9分制）或3分（5分制）為佳。

狗狗減肥 很重要！易胖族群和衍生問題

過多脂肪會釋放很多促進發炎的因子，導致身體慢性發炎，而衍生各種疾病問題，例如：糖尿病、骨關節、呼吸及心血管疾病等等。

1）身體機能異常

免疫力下降、運動能力下降、高血壓、呼吸窘迫



2）代謝異常

增加麻醉風險、高血脂症、脂肪肝



3）內分泌疾病

糖尿病、腎上腺功能亢進、甲狀腺功能低下



4）其他疾病

腫瘤、胰臟炎、心血管、骨關節、皮膚、口腔及泌尿系統疾病



絕育、室內犬注意！狗狗常見肥胖原因

狗狗會胖，不只跟基因有關。造成肥胖的原因很多，大致可分為基因和環境問題，例如：飲食習慣、活動力等。另外，年齡和性別也會影響是否容易發胖。

1）基因

特定品種犬貓，例如：狗狗中的長毛臘腸、喜樂蒂牧羊犬、米格魯或查理士小獵犬等；貓咪則是短毛品種貓是特別容易肥胖的族群。



2）絕育與否

已經絕育的狗狗，因失去賀爾蒙和繁殖需求，熱量需求會下降，容易攝取過多熱量而肥胖。



3）飲食習慣

高能量密度、脂肪和碳水化合物的食物或任食的餵食方式都會增加肥胖風險。



4）活動力

完全室內犬貓、活動空間過小、有骨關節或神經疾病等，會因活動力下降而容易肥胖。



5）性別、年齡

母犬貓比公犬貓更容易累積脂肪；隨著年齡上升，對於熱量的需求也會下降，容易攝取過多熱量而肥胖。



延伸閱讀：養公狗還是養母狗？ 除體型大不同外 還要考慮性格與發情等問題

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狗狗減肥怎麼做？訂製專屬減肥計畫

首先列出狗狗一整天的食物清單，設定目標體重、熱量需求並選擇適合的食物，接著一步步和狗狗一起努力實行！

訂定狗狗專屬減肥計劃！Step by Step



STEP 1. 列出每天飲食清單

列出一整天狗狗會攝取的所有食物，包括：正餐、零食、額外給予的食物等，找出每個食物的單位重量熱量，最後加總出一天狗狗攝取的總卡路里。



STEP 2. 設定理想體重、每日所需熱量

根據BCS體態評分，和獸醫討論理想體重，依據理想體重推算出每日熱量所需。



STEP 3. 適當的飲食及餵食方式

除了總熱量，也要注意食物的脂肪、碳水化合物、蛋白質和其他營養素的比例，同時搭配適當餵食方式，以定時定量和少量多餐的為佳。



STEP 4. 選擇適當減肥速度

可以從目前總熱量的90%開始，兩周調整一次。 狗狗可考慮一周減 1-2% 的體重。若減肥速度超過 2%，要小心過度的肌肉流失。



STEP 5. 適當且規律運動

毛爸媽可以依照狗狗的身體狀況，增加狗狗出門散步、運動，或在家中進行輕量運動的頻率喔！



每日建議運動量，可分次進行、視身體狀況適度調整：

小型犬至少 20分鐘

中型犬至少 1 小時

大型犬至少 2小時



也可以透過互動性或藏食物玩具，幫助狗狗減肥增加活動量（但要記得也把這些零食算進總熱量裡唷！）



每兩周評估一次體重變化，若下降不如預期，重新從第一步開始評估，觀察問題出在哪一個環節。※由於每隻狗狗的身體狀況不同，在帶狗狗減肥 、運動前，請先資訊專業獸醫生喔！



狗狗減肥 怎麼吃？減肥的營養清單！

除了總熱量控制，食物當中的脂肪、碳水化合物、蛋白質、纖維或微量元素等的比例也非常重要，這些可以狗狗減肥的效果事半功倍。

常見QA：減肥完全不能吃零食嗎



狗狗減肥 並不是完全不能吃零食！少量還是可以接受的，但盡量以低熱量、少量多次給，並記得算到每日攝取的熱量裡，不要超過一日總熱量的10 %即可。



狗狗減肥 飲食指南



▲ 降低主食熱量

食物熱量盡量不要超過3.4 kcal/g。罐頭除了能量密度低之外，也可以補充額外的水份，同時有不錯的飽足感，對狗狗來說是不錯的減肥食物。



▲足夠蛋白質、胺基酸

若在減肥過程中攝取蛋白質不足，容易造成肌肉的流失：胺基酸可額外補充離氨酸（lysine）和 L-carnitine。



▲適量纖維素、抗氧化劑補充

纖維素可增加飽足感、延長腸道排空時間，但可能會增加糞便量。同時也可額外補充如 Vit E、Vit C、硒（selenium）等抗氧化劑。



肥胖會影響身體各個系統，也是越來越常見的都市病。狗狗減肥雖然知易行難，但重點是發現問題和解決問題的決心，設定減肥計畫並不複雜，同時有科學的方式可以幫助狗狗減肥事半功倍！讓我們一起幫狗狗打造健康的體態吧～

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