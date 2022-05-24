金毛尋回犬｜驚見前座汪星人巨舌從椅縫塞過來討吃 網民：分你喇
撰文：聯合新聞網
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零食是許多人搭乘交通工具必備的良伴，但當前座有「毛小孩」轉頭過來，打量著你手上那包洋芋片的主意時，你可能就得考慮一下是不是要分享給牠了。
近日就有一段狗狗討零食的影像在網路上引起熱議，只見畫面中一隻金毛尋回犬原本乖乖坐在飛機座椅上，但似乎是發現了後座乘客桌上的一包零食，於是轉頭過來，整張臉塞進兩張座位中間的縫隙，還忍不住舔著舌頭，將牙齒露了出來，模樣十分逗趣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
金毛尋回犬把頭塞到椅子縫隙，還要伸出舌頭，一副很想吃的樣子。
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原PO還幽默在貼文說明寫著：「你會跟牠分享你的點心嗎？」，網友們看到汪星人呆萌的一幕紛紛笑說：「哈哈哈好想碰牠可愛的鼻子」、「好啦分你吃啦」、「過來跟我坐啦」表示牠努力引起注意的表情實在令人難以招架。
原來這隻狗狗是英國飼主Ursula飼養的金毛尋回犬，該名飼主家中有兩隻狗狗分別是Hugo和Huxley。她經常在社群帳號上分享和牠們的日常生活，擁有不少粉絲關注。不過雖然狗狗討零食的模樣很可愛，但人類的食物對狗狗來說太鹹且太過油膩，如果要餵食的話，可以選擇狗狗專屬的點心，對牠們的身體比較健康。
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