網紅按鈴貓突然去了彩虹橋　喵好友靈前一個慣常動作網民淚水奪眶

許多愛貓人士應該都對「會按鈴的兩隻貓」有印象，這兩隻網紅明星貓因為很會按鈴跟奴才點餐爆紅，但日前卻傳出不幸的消息。飼主在推特發文表示，其中一隻虎斑貓「噗嚕嚕」於4月23日前往彩虹橋了，如今後事已經圓滿完成，另一隻乳牛貓「佩嚕嚕」知道同伴已經走了，悲戚的在牠靈位前按了好幾次鈴默哀致意。



日本兩隻網紅明星貓「噗嚕嚕（Pururu）」與「佩嚕嚕（Peruru）」過往因為喜歡按鈴點餐的影片在網路上爆紅，推特帳戶「ねこナビ編集部」已經累積超越16萬人追蹤，許多網友都相當喜歡看這兩隻貓可愛的互動影片與照片。噗嚕嚕與佩嚕嚕按鈴的影片在2017年3月時貼出，兩隻貓咪一邊按服務鈴一邊忙著吃貓奴送上的餐點，畫面相當逗趣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日本按鈴貓噗嚕嚕（Pururu）突然去了彩虹橋，網民得悉後都表示惋惜心痛。

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噗嚕嚕與佩嚕嚕不僅因為按鈴吃飯的影片爆紅，兩隻貓咪也很有才，不但會按鈴討飯吃，還會玩骨牌、幫彼此馬殺雞、還會下棋跟彈吉他，相當多才多藝，深受不少愛貓人士的喜愛。

令人難過的是，飼主於4月23日時貼出公告，悲痛表示虎斑貓噗嚕嚕在23日中午突然去世，去世前還跑到飼主身邊不斷磨蹭撒嬌，結果蹭沒多久突然倒下，緊急送醫後呼吸中止宣告不治，再也沒有醒過來，「非常謝謝大家一直以來對噗嚕嚕的喜愛」。

飼主也於25日時貼出噗嚕嚕安息的最後畫面，照片中的噗嚕嚕安詳的躺在小棺木裡，身上擺滿了鮮花及生前最喜歡吃的零食與肉泥，當然最經典的「響鈴」也跟著噗嚕嚕一起走向彩虹橋。飼主說，26日早上儀式已經圓滿，他們和這世界上最可愛的噗嚕嚕道別了，乳牛貓佩嚕嚕知道自己失去了同伴，非常悲淒的在噗嚕嚕的靈位前按了7聲鈴，就像是在為噗嚕嚕的死哀悼，場面相當哀戚。

佩嚕嚕按鈴哀悼噗嚕嚕的影片於26日貼出至今吸引了超過100萬網友觀看，不少網友留言「希望噗嚕嚕一路好走」、「我們會很想你的，噗嚕嚕」、「佩嚕嚕看起來好難過」、「那幾聲鈴聲已成絕響」，目前飼主依然在療傷中，做了一隻紀念噗嚕嚕的影片與眾多粉絲們分享，期盼大家能夠記住噗嚕嚕生前最可愛的樣子，網友們也希望飼主能提起精神來好好照顧佩嚕嚕，讓牠的貓生也能夠快快樂樂的。

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