夏天幫狗狗剃毛散熱反而導致6大問題　修剪毛髮到這長度最合適

每當天氣轉熱，飼主們都會開始思考要不要幫自家的毛小孩剃毛，覺得牠們身上的毛會又悶又熱。雖然把狗的毛剃光視覺上看起來會非常涼爽，但其實會讓狗狗更加不易散熱，甚至造成皮膚疾病。



台灣知名寵物圖文作家狗與鹿，就分享了一部影片，其中就提到幫狗狗剃毛之後，可能會發生的六大問題。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼幫狗狗剃毛之後可能會發生甚麼問題？▼▼▼

+ 11

1）狗狗皮屑造成人類過敏

有些人會覺得掉毛會導致家人過敏，但其實導致容易過敏的不是狗毛，而是狗狗的皮屑細胞，剃毛之後反而容易導致狗狗皮屑四處飛散，讓過敏更加嚴重。

2）體溫調節效率降低

有些狗狗擁有「雙層毛」，分別是「內層毛」和「外層毛」。例如金毛尋回犬、邊境牧羊犬、鬆獅犬、哈士奇、哥基等犬種，牠們貼近皮膚的那層內毛，就像絕緣體一樣，濃密的內層毛可以幫助狗狗在冬天保持溫暖，而到了夏天，內層毛會換季脫落，與外層毛之間產生更多空隙，幫助狗狗皮膚散熱循環、保持涼爽。

而外層毛主要功能則是隔絕紫外線和蟲咬，不會隨季節變換而脫落。而像是貴婦狗、摩天使、鬥牛犬、芝娃娃、比熊犬等就是只有「單層毛」，單層毛的狗狗沒有內層底毛，因此比較少掉毛的問題。

不同於人類，狗狗主要是透過喘氣、血管擴張和肉球上的小汗腺來降溫，因此剃毛這個行為並無助於狗狗的散熱功能。剃掉狗狗的毛，等於讓狗狗散熱的功能消失，讓狗狗更容易中暑。

3）永久性的毛髮損壞

有些人會覺得反正剃完毛還會再長出來，但重新生長的毛髮通常會比原本的細，使散熱和保暖功能大幅降低。

4）毛髮更難保養

有些飼主會覺得新長出來的毛好像比較細軟、比較好整理，但其實也會更容易打結、失去光澤，反而比原本的毛更難保養。

5）狗狗失去防護罩

前面提到狗狗外層毛有隔絕紫外線和蟲咬的功能，因此把狗狗剃毛，會讓牠們容易曬傷、被蚊蟲叮咬、曝露在環境髒污之下，甚至在出門散步時被雜草割傷。

6）狗狗罹癌風險增加

不同於人類的皮膚天生會呼吸代謝、反射陽光，狗狗長久以來就是被毛覆蓋的動物，底層的皮膚特別脆弱，因此剃毛之後失去防護，會導致狗狗皮膚罹患疾病的風險增加。

因此除了有擦藥或是除蟲等特殊需要，飼主其實並不需要特別將狗剃毛，如果還是想幫狗狗剃毛，建議不要將毛髮全部剃光，而是用修剪的方式，讓狗狗還保留至少約2.5公分的毛。

延伸閱讀：4招俘獲狗狗芳心 幼犬時期最關鍵 日常照顧陪伴令汪星人更愛你

+ 14

延伸閱讀：

小阿金誤吞螺絲釘竟催吐出「女性內褲」3獸醫對話讓網友笑翻

貓咪嘴巴臭臭是口炎？要怎麼刷牙？獸醫分享2大診斷重點和治療方式

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】