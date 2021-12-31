寵物健康｜潔牙骨、大骨別讓狗狗亂吃　一個不小心導致牙齒斷裂

美國寵物食品協會顧問獸醫師蔡依津分享以下案例：飼主在某次替寵物刷牙時發現寵物出現異狀，會逃避刷牙，不願意讓飼主碰觸嘴巴或牙齒，送醫發現牙齒已裂至牙髓、流出鮮血，經麻醉和X光檢查後，與飼主針對牙齒的狀況和飼主對術後的照顧意願討論後，決定為寵物拔牙。（Q小蓉／滔客）



狗狗就應該吃骨頭、潔牙骨！？

許多飼主都有這些根深蒂固的觀念：狗狗就是應該啃骨頭、狗狗吃骨頭可以補鈣，因此不少飼主習慣餵食熬湯用的排骨、烹煮後的骨頭等人類餐桌食物。然而，變硬的骨頭容易卡在喉嚨、刮傷口腔或造成牙齒斷裂。還有一些飼主則喜歡給狗狗潔牙骨，一來當成零食，二來也認為這樣就不需要幫狗狗清潔牙齒。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

根據獸醫師最近三個月門診經驗，多達3～4成的狗狗因牙齒斷裂而求診，大部分都是咬食骨頭或過硬的零食所致，需要進行拔牙或根管治療（杜牙根）等手術。

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狗狗牙齒斷裂的徵兆

動物大多很能忍痛，所以牙齒斷裂飼主未必會注意到，通常是為了打預防針或其他原因到獸醫院，在醫師細心查看全身有無異樣時才會發現，或是平時飼主就有幫狗狗刷牙的習慣，而狗狗突然出現與平時刷牙不同的反應，飼主才有可能發現。

如果飼主想多主動留意狗狗的牙齒狀況，蔡醫師建議可以觀察上顎的第四前臼齒，因為狗狗用門牙叼起食物後，便會用這顆牙齒咬磨食物。

狗狗牙齒斷裂的治療方式

1. 如果只是牙齒外殼破裂，那只需要補牙就好。

2. 如果斷裂到牙髓（內芯），就需要根管治療（杜牙根）或拔牙，如果放置不理，不僅狗狗的牙齒會變得敏感，進食較冷或較熱的食物都會感到疼痛，口腔內的數百種細菌更可能會入侵牙髓腔，嚴重時可能感染至骨頭，甚至導致臉部穿孔，或隨著血液流向全身。

治療後的照護、餵食注意事項

根管治療（杜牙根）需花費醫師不少時間、心力，這樣做的目的是為了幫狗狗把牙齒保留下來，但事後仍然必須由飼主像照顧一般牙齒一樣費心照料，且每年必須檢查一次。如果做完手術就置之不理，那麼不如直接拔除。

如果不得已必須拔牙，飼主也不用太過擔心難過，人和狗的牙齒排列不同，且狗狗吃東西除了牙齒，舌頭、口水和上顎也都會各自發揮效用，所以牠們不會因為少了一顆牙就難以進食，相反地，藉由拔牙解決疼痛的問題，才是幫助狗狗正常進食的關鍵。

拔牙後的3～5天必須讓狗狗吃較軟的食物，等傷口好了就能吃硬的食物；根管治療需放置牙套，在放置牙套之後才能吃硬的食物。但要注意的是，這裡所謂「硬的食物」必須符合以下標準：

1. 能以人的手扳斷

2. 敲在膝蓋上不會痛

3. 飼主親自試咬能咬得動



這套標準不只是針對牙齒有問題的狗狗，正常的狗狗也適用。美國寵物食品協會建議，飼主應屏除狗狗應該吃骨頭的迷思，避免餵食大骨等人類餐桌食物而對狗狗的牙齒或消化道造成傷害。最恰當的方式應該是餵食專屬寵物的寵物食品，讓寵物攝取全面均衡的營養；獸醫師也建議，零食應在獎勵寵物時才提供；至於潔牙骨，與其仰賴潔牙骨幫助狗狗清潔牙齒，不如每天好好刷牙來得實在。

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