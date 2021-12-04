狗主突然暈倒送醫　兩隻窩心狗狗即做人性舉動　令網民大拍手掌

俗話說「狗是人類最好的朋友」，人與狗之間彼此碰到危難時，更是經常展現互助的精神，陪伴對方度過難關。最近一位外國網友，就碰上類似的狀況。



根據日本媒體「grape」報導，一位巴西男子在日前突然倒下，醫院接到通報之後，立刻出動救護車緊急搶救。就在他們把失去意識的男子搬上車時，男子飼養的兩隻狗狗也非常擔心飼主的安危，就這麼和主人一起進到了車子內。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▾▾▾爸爸突然在眼前倒下，兩隻忠心狗狗不離不棄！點撃圖片放大：暖心後續▾▾▾

救護人員表示，當時他們判斷情況，認為即使不帶著這兩隻狗狗走，他們也會追著車子跑，因此決定一起讓他們陪著病患。到了醫院之後，兩隻狗狗即使不能進去，也守在門外等了一晚，直到隔天病患狀況恢復出院，才又跟著主人一同團聚。

見到此景，許多網友紛紛表示「看好了，這就是無求回報的真愛」、「要稱讚醫護人員的明智決定」、「比人還要有情有義」、「所謂理性動物（人）就是缺乏這個」、「忠實的好伙伴」、「居然還有人想虐狗」、「我喜歡這個故事，祝福當事者」、「這才是真正的好朋友」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】